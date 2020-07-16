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РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение "Авифавиром"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом от коронавируса "Авифавир", после он может появиться в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:34
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество

РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение "Авифавиром"

13:13 16.07.2020 (обновлено: 13:34 16.07.2020)
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Перейти в фотобанк
Отечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом от коронавируса "Авифавир", после он может появиться в аптеках по рецепту, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Что касается поступления в аптеки, мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Мы работаем активно с Министерством здравоохранения России, и ряд компаний в России предоставили доказательства, что это можно делать, и хорошо препарат работает в амбулаторном режиме, то есть в аптечном режиме", — сказал Дмитриев.

"Важно понимать, что есть важный факт: нельзя препарат использовать беременным женщинам и во время планирования беременности. Это очень хорошо известный факт про данный препарат, мы абсолютно открыто о нем говорим. Поэтому очень важно, что, когда люди это будут получать в аптеках, они это будут получать по рецепту и врач обязан проговорить с ними, что они не будут планировать семью во время принятия препарата", — подчеркнул он.
"Но мы ожидаем амбулаторное разрешение на "Авифавир" и препараты, основанные на фавипиравире, уже в этом месяце в России", — добавил глава РФПИ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
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