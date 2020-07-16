РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение "Авифавиром"

"Что касается поступления в аптеки, мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Мы работаем активно с Министерством здравоохранения России, и ряд компаний в России предоставили доказательства, что это можно делать, и хорошо препарат работает в амбулаторном режиме, то есть в аптечном режиме", — сказал Дмитриев.

"Важно понимать, что есть важный факт: нельзя препарат использовать беременным женщинам и во время планирования беременности. Это очень хорошо известный факт про данный препарат, мы абсолютно открыто о нем говорим. Поэтому очень важно, что, когда люди это будут получать в аптеках, они это будут получать по рецепту и врач обязан проговорить с ними, что они не будут планировать семью во время принятия препарата", — подчеркнул он.