https://ria.ru/20200716/1574437602.html
Власти Мальдив рассказали о правилах приема туристов
Мальдивы объявили о готовности с 15 июля принимать туристов из любых стран, причем без карантина и справок, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:13
2020-07-16T13:13
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мальдивы
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Мальдивы объявили о готовности с 15 июля принимать туристов из любых стран, причем без карантина и справок, сообщает
АТОР.
По словам главы Национального туристического офиса Мальдив Тойиба Мухаммеда, страна полностью открывает границы для международного туризма.
"Мы готовы принимать туристов со всего мира, оформлять визы по прибытии на 30 дней, без каких-либо карантинных мер. 15 июля уже прибыло примерно 100 туристов — из Шри-Ланки, Малайзии", — уточнил он.
Первыми рейсы на острова совершат перевозчики SriLankan, Singapore Airlines, Emirates и Qatar Airways. Есть уже договоренности с Turkish Airlines.
В ближайшее время ожидается рост числа бронирований, в том числе из таких важных для Мальдив стран, как Индия и Китай, дающих основные объемы. По словам Мухаммеда, туристам при въезде на Мальдивы не придется предъявлять тест на коронавирус или подвергаться карантину.
Достаточно до поездки подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма островной республики.