Власти Мальдив рассказали о правилах приема туристов

"Мы готовы принимать туристов со всего мира, оформлять визы по прибытии на 30 дней, без каких-либо карантинных мер. 15 июля уже прибыло примерно 100 туристов — из Шри-Ланки, Малайзии", — уточнил он.

Первыми рейсы на острова совершат перевозчики SriLankan, Singapore Airlines, Emirates и Qatar Airways. Есть уже договоренности с Turkish Airlines.

В ближайшее время ожидается рост числа бронирований, в том числе из таких важных для Мальдив стран, как Индия и Китай, дающих основные объемы. По словам Мухаммеда, туристам при въезде на Мальдивы не придется предъявлять тест на коронавирус или подвергаться карантину.