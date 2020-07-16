Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200716/1574437602.html
Власти Мальдив рассказали о правилах приема туристов
Мальдивы объявили о готовности с 15 июля принимать туристов из любых стран, причем без карантина и справок, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:13
туризм
коронавирус covid-19
туризм
коронавирусы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
мальдивы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151407/95/1514079520_0:158:3083:1892_1400x0_80_0_0_fc226ddb7c353b5334490770ecfd79bb.jpg
https://ria.ru/20200715/1574360847.html
мальдивы
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151407/95/1514079520_0:158:3083:1892_1400x0_80_0_0_fc226ddb7c353b5334490770ecfd79bb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151407/95/1514079520_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_7bde8e779a57376bb5ffb6f5bf25cb2a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151407/95/1514079520_518:0:2566:2048_1400x0_80_0_0_d3409a249cd7d3a540a6876ee1ffe9ab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, коронавирусы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мальдивы

Власти Мальдив рассказали о правилах приема туристов

13:13 16.07.2020
635
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мальдивы объявили о готовности с 15 июля принимать туристов из любых стран, причем без карантина и справок, сообщает АТОР.
По словам главы Национального туристического офиса Мальдив Тойиба Мухаммеда, страна полностью открывает границы для международного туризма.
"Мы готовы принимать туристов со всего мира, оформлять визы по прибытии на 30 дней, без каких-либо карантинных мер. 15 июля уже прибыло примерно 100 туристов — из Шри-Ланки, Малайзии", — уточнил он.
Первыми рейсы на острова совершат перевозчики SriLankan, Singapore Airlines, Emirates и Qatar Airways. Есть уже договоренности с Turkish Airlines.
В ближайшее время ожидается рост числа бронирований, в том числе из таких важных для Мальдив стран, как Индия и Китай, дающих основные объемы. По словам Мухаммеда, туристам при въезде на Мальдивы не придется предъявлять тест на коронавирус или подвергаться карантину.
Достаточно до поездки подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма островной республики.
Восход солнца на одном из Мальдивских островов
15 июля, 00:26Туризм
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
400000
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмКоронавирусыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМальдивы
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
На палестинских территориях выявили более 460 случаев COVID-19
Остров Капри
Туристка рассказала, как изменился отдых в Италии после пандемии
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение "Авифавиром"
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Шри-Ланка отложила возобновление международного туризма
Уличный торговец в Шарм-эль-Шейхе
В Египте рассказали об условиях въезда туристов на курорты страны
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Городской пляж в Анапе
Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий в августе
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров
Мишустин рассказал о поддержке IT-отрасли
Берлин
В Германии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
МИД Узбекистана и Венгрии договорились об информационном обмене
Руки в наручниках
Источник: ростовский суд арестовал еще четырех предполагаемых членов ИГ*
Производство преапрата Авифавир для лечения COVID-19
РФПИ видит возможности для производства препарата "Авифавир" на Кубе
Девушка с черными волосами
Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния