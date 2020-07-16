Мишустин рассказал о поддержке IT-отрасли

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские власти продолжат поддерживать и помогать развитию IT-отрасли, сообщил премьер-министр Российские власти продолжат поддерживать и помогать развитию IT-отрасли, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

"Президент поручил правительству разработать комплекс мер по развитию российской IT-индустрии, создать максимально комфортные условия для специалистов этого сектора экономики. Мы уже приступили к работе. Сегодня рассмотрим поправки в законодательство, которые нужны для проведения налогового маневра в IT-сфере". Михаил Мишустин

Председатель правительства напомнил, что с 2021 года для IT-компаний предусмотрели снижение страховых взносов почти вдвое — до 7,6%, а ставка налога на прибыль составит три процента вместо двадцати. Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформированы от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению.

Помимо этого, под налоговый маневр попадают российские дизайн-центры, проектирующие и создающие электронные устройства, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта, уточнил премьер.