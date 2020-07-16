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Мишустин рассказал о поддержке IT-отрасли
Российские власти продолжат поддерживать и помогать развитию IT-отрасли, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:48
михаил мишустин
технологии
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
михаил мишустин, технологии, экономика

Мишустин рассказал о поддержке IT-отрасли

13:11 16.07.2020 (обновлено: 14:48 16.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские власти продолжат поддерживать и помогать развитию IT-отрасли, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Президент поручил правительству разработать комплекс мер по развитию российской IT-индустрии, создать максимально комфортные условия для специалистов этого сектора экономики. Мы уже приступили к работе. Сегодня рассмотрим поправки в законодательство, которые нужны для проведения налогового маневра в IT-сфере".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Михаил Мишустин
Председатель правительства напомнил, что с 2021 года для IT-компаний предусмотрели снижение страховых взносов почти вдвое — до 7,6%, а ставка налога на прибыль составит три процента вместо двадцати. Такие преференции получит бизнес, 90% доходов которого сформированы от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению.
Помимо этого, под налоговый маневр попадают российские дизайн-центры, проектирующие и создающие электронные устройства, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта, уточнил премьер.
"Это будут одни из самых низких ставок в мире, что открывает огромные возможности для предпринимателей и специалистов. Развивать проекты в России станет выгоднее, чем за рубежом. Мы создаем действительно благоприятную среду для IT-компаний, перспективных стартапов. И только налоговым маневром мы не ограничимся, продолжим принимать меры для динамичного развития отрасли и поддержки российских компаний", — подчеркнул Мишустин.
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23 июня, 17:46
Путин предложил снизить ставку страховых взносов для IT-компаний
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