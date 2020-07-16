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В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 179
Число умерших пациентов с COVID-19 в Свердловской области выросло за сутки на четыре, до 179, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:09
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, алапаевск, красноуфимск, североуральск, общество

В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 179

13:09 16.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с COVID-19 в Свердловской области выросло за сутки на четыре, до 179, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 179", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхотурья, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Горноуральского городского округа, Первоуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
"Основной вклад в статистику, к сожалению, внес город Екатеринбург. Мы связываем это в первую очередь с тем, что многие жители откровенно пренебрегают мерами предосторожности, что усугубилось очень жаркой погодой, которая спровоцировала горожан проводить время на городских пляжах. Отчасти это и эффект от продолжающей расти выявляемости, благодаря тому, что мы существенно нарастили объем исследований, которые ежесуточно проводятся в регионе. Мы давно уже перешли планку в 10 тысяч тестов в сутки, обычным делом становится показатель в 11-12 тысяч, а накануне мы фиксировали почти 14 тысяч исследований", – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя оперативного штаба Павла Крекова.
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Общее число случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 16984, уточняет штаб. Состояние 197 госпитализированных оценивается как тяжелое, 160 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 78 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 872. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки выписаны 323 человека, всего за весь период - 10937.
"Тенденцией становится превалирование числа вылеченных уральцев, которые покидают больницы, над количеством поступающих в стационары", - отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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