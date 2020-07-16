Роскомнадзор предложил форму указания на данные от СМИ-иноагента

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Роскомнадзор отправил на общественные обсуждения форму указания на распространение сообщений и материалов иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, соответствующая информация опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Приказ "Об утверждении Формы указания на то, что сообщения и материалы созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, требований к размещению и порядка размещения такого указания" с 16 по 30 июля будет проходить общественные обсуждения.

"Сообщения и материалы иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента,... распространяемые на территории Российской Федерации, должны сопровождаться указанием на то, что эти сообщения и материалы созданы и (или) распространены соответственно иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", - говорится в тексте проекта.

СМИ-иноагенты, как следует из проекта, должны прописывать к своим статьям следующее сопровождение: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размещаться текстовое указание должно в начале статьи под заголовком или непосредственно перед началом текста.

"Цвет шрифта текстового сообщения должен быть контрастным по отношению к фону, на котором он размещается. Не допускается наложение данного текстового указания на иные изображения и материалы", - уточняется в проекте.

Аналогичные требования предъявляются и к СМИ, распространяющим данные с помощью аудиовизуальных средств. В этом случае сопровождение публикуется перед началом трансляции. Как указано в проекте, продолжительность демонстрации сопроводительного сообщения должна составлять не менее 15 секунд. Размещать указание нужно по центру экрана, оно должно занимать не менее 20% от площади экрана.