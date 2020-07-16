В "Белокурихе-2" начали строить дорогу по федеральной программе

"Проект финансируется за счет средств федерального и краевого бюджетов по федеральной целевой программе "Туризм". Большая часть – 880 миллионов рублей - федеральные средства. На эти деньги будут построены две асфальтовые дороги, ведущие к горнолыжным комплексам "Мишина гора" и "Глухариная гора". Предполагаемая ширина — около 14 метров, длина — около 3 километров каждая", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что на прошлой неделе начались геодезические работы, которые предварят строительство первой трассы. По данным "Алтайавтодора", завершение строительства дороги до "Мишиной горы" запланировано на октябрь 2021 года. Общая стоимость работ составляет 472 миллиона рублей, из которых 85 миллионов освоят в этом году. Дорога будет оснащена велодорожками и тротуарами.

Власти отмечают, что появление коммуникаций позитивно сказывается на инвесторах. Так, на зимнем инвестфоруме в "Белокурихе-2", где впервые была озвучена информация о новых дорогах, строящийся курорт обзавелся еще одним резидентом. Им стала фирма "Гранд-Крио Алтай", которая планирует построить здесь первый в Сибири криокомплекс за 600 миллионов рублей. Его первую очередь планируется сдать уже в 2021 году. В компании признаются, что строительство дорог повлияло на решение реализовать проект именно здесь. Кроме того, в "Белокурихе-2" уже этой осенью планируется провести газ.