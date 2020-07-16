В "Белокурихе-2" начали строить дорогу по федеральной программе

БАРНАУЛ, 16 июл – РИА Новости. Строительство дороги к одному из двух крупных горнолыжных комплексов началось на территории нового курорта "Белокуриха-2" в Алтайском крае по федеральной программе "Туризм", сообщает в четверг краевое правительство.
"Проект финансируется за счет средств федерального и краевого бюджетов по федеральной целевой программе "Туризм". Большая часть – 880 миллионов рублей - федеральные средства. На эти деньги будут построены две асфальтовые дороги, ведущие к горнолыжным комплексам "Мишина гора" и "Глухариная гора". Предполагаемая ширина — около 14 метров, длина — около 3 километров каждая", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что на прошлой неделе начались геодезические работы, которые предварят строительство первой трассы. По данным "Алтайавтодора", завершение строительства дороги до "Мишиной горы" запланировано на октябрь 2021 года. Общая стоимость работ составляет 472 миллиона рублей, из которых 85 миллионов освоят в этом году. Дорога будет оснащена велодорожками и тротуарами.
"Благодаря появлению на "Белокурихе-2" действующего горнолыжного комплекса "Мишина гора", а также ряда других спортивных и туристических объектов, нам удалось сделать курорт более привлекательным для туристов. Это позволило доказать целесообразность строительства дорог именно по данному направлению", - приводятся в сообщении слова замгендиректора АО "Курорт Белокуриха" Олега Акимова.
Власти отмечают, что появление коммуникаций позитивно сказывается на инвесторах. Так, на зимнем инвестфоруме в "Белокурихе-2", где впервые была озвучена информация о новых дорогах, строящийся курорт обзавелся еще одним резидентом. Им стала фирма "Гранд-Крио Алтай", которая планирует построить здесь первый в Сибири криокомплекс за 600 миллионов рублей. Его первую очередь планируется сдать уже в 2021 году. В компании признаются, что строительство дорог повлияло на решение реализовать проект именно здесь. Кроме того, в "Белокурихе-2" уже этой осенью планируется провести газ.
Ранее на пресс-конференции губернатор Алтайского края Виктор Томенко заверил, что в туристических местах ситуация по коронавирусу спокойная, и регион готов к приему гостей, причем санатории, кемпинги, оздоровительные комплексы и эко-отели готовы предоставить отдых и лечение под любые запросы отдыхающих.