РФПИ видит возможности для производства препарата "Авифавир" на Кубе

"У нас хороший очень идет диалог с кубинскими коллегами, и мы считаем, что на Кубе очень перспективная фармацевтическая промышленность, которая могла бы вместе с нами данный препарат производить. Мы готовы полностью и уже обсуждаем передачу всех технологических процессов, всей информации, которая была бы необходима для начала производства данного препарата на Кубе", - добавил он.