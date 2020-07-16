РФПИ видит возможности для производства препарата "Авифавир" на Кубе

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит возможности для производства российского препарата от коронавируса "Авифавир" на Кубе, идут соответствующие обсуждения, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"На Кубе очень сильная фармацевтика. Мы в контакте с кубинскими коллегами, в том числе по нашему препарату "Авифавир". Мы были бы рады, чтобы этот препарат производился на Кубе", - сказал Дмитриев.
"У нас хороший очень идет диалог с кубинскими коллегами, и мы считаем, что на Кубе очень перспективная фармацевтическая промышленность, которая могла бы вместе с нами данный препарат производить. Мы готовы полностью и уже обсуждаем передачу всех технологических процессов, всей информации, которая была бы необходима для начала производства данного препарата на Кубе", - добавил он.
"Авифавир", в работе над которым принимал участие РФПИ, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
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