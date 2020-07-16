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В Иране выявили 2,5 тысячи новых случаев COVID-19
Иран за прошедшие сутки выявил 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в четверг официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:02
2020-07-16T13:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
иран
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591744_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_20c828b0ff9b3fb036d85ceee95dfcbc.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран
ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Иран
за прошедшие сутки выявил 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в четверг официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Президент Ирана Хасан Роухани
ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
В эфире телеканала IRINN
представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2500 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 198 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 267 061, жертв – 13 608. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 230 608.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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