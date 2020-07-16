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Распространение нового коронавируса
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В Иране выявили 2,5 тысячи новых случаев COVID-19
Иран за прошедшие сутки выявил 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в четверг официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
иран
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, хасан роухани, иран

В Иране выявили 2,5 тысячи новых случаев COVID-19

13:02 16.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Иран за прошедшие сутки выявил 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в четверг официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2500 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 198 человек.
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Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 267 061, жертв – 13 608. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 230 608.
С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
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Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИран
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