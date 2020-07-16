В Иране выявили 2,5 тысячи новых случаев COVID-19

ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Иран за прошедшие сутки выявил 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в четверг официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2500 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 198 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 267 061, жертв – 13 608. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 230 608.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз - 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.