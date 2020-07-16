https://ria.ru/20200716/1574436755.html
В Екатеринбурге зафиксировали температурный рекорд
Температурный рекорд для 16 июля зафиксирован в Екатеринбурге: около 14.00 (12.00 мск) в городе зафиксирована температура 39 градусов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:02
2020-07-16T13:02
екатеринбург
общество
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https://ria.ru/20200716/1574432849.html
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, общество