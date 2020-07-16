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В Екатеринбурге зафиксировали температурный рекорд
Температурный рекорд для 16 июля зафиксирован в Екатеринбурге: около 14.00 (12.00 мск) в городе зафиксирована температура 39 градусов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:02
екатеринбург
общество
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РИА Новости
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353
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екатеринбург, общество

В Екатеринбурге зафиксировали температурный рекорд

13:02 16.07.2020
964
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСмотровая площадка на небоскребе "Высоцкий" в Екатеринбурге
Смотровая площадка на небоскребе Высоцкий в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Температурный рекорд для 16 июля зафиксирован в Екатеринбурге: около 14.00 (12.00 мск) в городе зафиксирована температура 39 градусов, сообщили РИА Новости в четверг в Уральском гидрометцентре.
"Около 14.00 (12.00 мск) в четверг в Екатеринбурге зафиксирована максимальная температура 39 градусов. Это рекорд за весь период наблюдений", - сказали в гидрометцентре.
Там уточнили, что предыдущий рекорд был достигнут в 1940 году, когда температура составила 35,2 градуса.
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