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Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:28
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровск
происшествия
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хабаровск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровск, происшествия

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

13:01 16.07.2020 (обновлено: 13:28 16.07.2020)
241217
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Сергей Фургал благодарен за поддержку жителям Хабаровска, но не одобряет массовых протестов, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
"Никакого отношения к протестам он не имеет. Он благодарит жителей за поддержку. Но он заявил в суде, что, как губернатор, не одобряет массовых выступлений и хочет, чтобы они действовали в рамках действующего законодательства", - сказал адвокат.
Заседание Мосгорсуда по жалобе на арест Фургала прошло в закрытом режиме, суд оставил губернатора под стражей.
Несанкционированные акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске в субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что задержание Фургала – событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". При этом, подчеркнул он, правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного обоснования.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13 июля, 08:00
Особенности национального несанкционированного протеста
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
38888616257
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Чего только, глядя на нагретый паяльник, не скажешь...
16 июля, 13:07
ВПВацлав Петров
1551014127
Множество бывших бандитов сейчас занимают высокие посты. Но раз попал, придется отвечать
16 июля, 13:38
Михаил Г
44010183
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