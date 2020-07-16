Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

"Никакого отношения к протестам он не имеет. Он благодарит жителей за поддержку. Но он заявил в суде, что, как губернатор, не одобряет массовых выступлений и хочет, чтобы они действовали в рамках действующего законодательства", - сказал адвокат.

Несанкционированные акции в поддержку Фургала начались в Хабаровске в субботу, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что задержание Фургала – событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". При этом, подчеркнул он, правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного обоснования.