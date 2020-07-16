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ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от СВР, заявил адвокат
Следствие ФСБ считает, что обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов взаимодействовал со спецслужбами Чехии через неназванного... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:01
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
чехия
сша
происшествия
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https://ria.ru/20200716/1574433264.html
ну так это следствие должно ДОКАЗАТЬ что этот "неизвестный неназванный некто" - шпион, а Сафронов - изменник. а не наоборот: Сафронов должен доказывать всем что он не верблюд.
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4
чехия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, чехия, сша, происшествия

ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от СВР, заявил адвокат

12:59 16.07.2020 (обновлено: 15:01 16.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следствие ФСБ считает, что обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов взаимодействовал со спецслужбами Чехии через неназванного иностранца, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"По данным письма из СВР, человек, якобы получивший от Сафронова секретные сведения, – неизвестный, неназванный иностранец, шпион. Он обучен, имеет специальные навыки, является представителем чешской спецслужбы. Его гражданство в письме СВР не уточняется", - рассказал Павлов.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловЧехияСШАПроисшествия
Популярные комментарии
ну так это следствие должно ДОКАЗАТЬ что этот "неизвестный неназванный некто" - шпион, а Сафронов - изменник. а не наоборот: Сафронов должен доказывать всем что он не верблюд.
16 июля, 13:01
Yerik Beissen
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