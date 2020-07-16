Мишустин рассказал о работе по подготовке правительственных актов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал организовать процесс работы кабмина так, чтобы подготовка всех правительственных актов шла без сбоев.

На заседании кабмина в четверг он обратил внимание коллег по правительству на уровень исполнительской дисциплины.

"У нас по большому количеству подзаконных актов правительства и президента сроки подготовки все время продлеваются. На это с самого начала нашей работы я обращал особое внимание, а сейчас на него обращают внимание депутаты Государственной думы. Ситуация постепенно улучшается, но недостаточно быстро", - заявил Мишустин.

В то же время, уточнил он, кабмин смог оперативно обеспечить правовую основу для всех решений по поддержке граждан и бизнеса, которые принимались в последние месяцы.

"Необходимо организовать процесс так, чтобы подготовка всех правительственных документов на постоянной основе шла без сбоев. Поручаю моим заместителям в течение двух месяцев полностью доработать все акты. Обращаю внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти: то же самое необходимо сделать и в отношении своих ведомственных актов", - подчеркнул глава правительства.