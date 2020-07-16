https://ria.ru/20200716/1574436452.html
Мишустин рассказал о работе по подготовке правительственных актов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал организовать процесс работы кабмина так, чтобы подготовка всех правительственных актов шла без сбоев. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:58
2020-07-16T12:58
дмитрий григоренко
михаил мишустин
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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дмитрий григоренко, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
призвал организовать процесс работы кабмина так, чтобы подготовка всех правительственных актов шла без сбоев.
На заседании кабмина в четверг он обратил внимание коллег по правительству на уровень исполнительской дисциплины.
"У нас по большому количеству подзаконных актов правительства и президента сроки подготовки все время продлеваются. На это с самого начала нашей работы я обращал особое внимание, а сейчас на него обращают внимание депутаты Государственной думы. Ситуация постепенно улучшается, но недостаточно быстро", - заявил Мишустин.
В то же время, уточнил он, кабмин смог оперативно обеспечить правовую основу для всех решений по поддержке граждан и бизнеса, которые принимались в последние месяцы.
"Необходимо организовать процесс так, чтобы подготовка всех правительственных документов на постоянной основе шла без сбоев. Поручаю моим заместителям в течение двух месяцев полностью доработать все акты. Обращаю внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти: то же самое необходимо сделать и в отношении своих ведомственных актов", - подчеркнул глава правительства.
Он также попросил вице-премьера Дмитрия Григоренко
взять эти вопросы на особый контроль и докладывать по теме еженедельно.