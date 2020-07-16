Адвокат не смог навестить Фургала в "Лефортово"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита пока не смогла навестить хабаровского губернатора Сергея Фургала в СИЗО "Лефортово", где он содержится под арестом, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
"Пока не было свидания у адвокатов, доступ в "Лефортово" очень сложен, там большая очередь. До сегодняшнего дня он не получал ни посылок, ни писем, у него нет свежих газет, нет телевизора, того, что мы называем связями с внешним миром", - сказал адвокат.
Он надеется навестить подзащитного на следующей неделе.
Заседание Мосгорсуда по жалобе на арест Фургала прошло в закрытом режиме, суд оставил губернатора под стражей.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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