Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574436264.html
Адвокат не смог навестить Фургала в "Лефортово"
Защита пока не смогла навестить хабаровского губернатора Сергея Фургала в СИЗО "Лефортово", где он содержится под арестом, заявил журналистам его адвокат Борис... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:56
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:107:3212:1914_1400x0_80_0_0_248d6f15398b5a16426ba6c4c12f1a6f.jpg
https://ria.ru/20200716/1574435796.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:107:3212:1914_1400x0_80_0_0_248d6f15398b5a16426ba6c4c12f1a6f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_7f1d17f4b9ba907e2478ab2b09b447b6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_392:0:2440:2048_1400x0_80_0_0_dfc4056e2f87d4e329090771d60c7d31.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

Адвокат не смог навестить Фургала в "Лефортово"

12:56 16.07.2020
707
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Защита пока не смогла навестить хабаровского губернатора Сергея Фургала в СИЗО "Лефортово", где он содержится под арестом, заявил журналистам его адвокат Борис Кожемякин.
"Пока не было свидания у адвокатов, доступ в "Лефортово" очень сложен, там большая очередь. До сегодняшнего дня он не получал ни посылок, ни писем, у него нет свежих газет, нет телевизора, того, что мы называем связями с внешним миром", - сказал адвокат.
Он надеется навестить подзащитного на следующей неделе.
Заседание Мосгорсуда по жалобе на арест Фургала прошло в закрытом режиме, суд оставил губернатора под стражей.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Вчера, 12:48
Фургал назвал "Лефортово" местом с плохой аурой
930016
Обсудить 1
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал назвал "Лефортово" местом с плохой аурой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин назвал улучшение жизни людей приоритетом
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от СВР, заявил адвокат
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин рассказал о работе по подготовке правительственных актов
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Иван Сафронов
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
В Армении опровергли уничтожение своего БПЛА на границе с Азербайджаном
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский оценил вероятность сложения полномочий представителей ЛДПР
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Мосгорсуд признал арест Фургала законным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
В СК заявили о наличии неопровержимых доказательств вины Фургала
Сотрудник полиции
В Уфе похитили банкомат с 2,5 миллиона рублей
Смотровая площадка на небоскребе Высоцкий в Екатеринбурге
В Екатеринбурге зафиксировали температурный рекорд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния