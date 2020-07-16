Адвокат не смог навестить Фургала в "Лефортово"

"Пока не было свидания у адвокатов, доступ в "Лефортово" очень сложен, там большая очередь. До сегодняшнего дня он не получал ни посылок, ни писем, у него нет свежих газет, нет телевизора, того, что мы называем связями с внешним миром", - сказал адвокат.