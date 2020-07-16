Мишустин назвал улучшение жизни людей приоритетом

"Все действия правительства должны быть направлены на улучшение жизни людей. Этим приоритетом мы руководствуемся в борьбе с распространением коронавируса и по преодолению экономических вызовов, с которыми столкнулась наша страна. Будем решать эту задачу, опираясь на обновленную редакцию конституции, которую поддержали наши граждане", - заявил Мишустин.