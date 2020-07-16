https://ria.ru/20200716/1574436198.html
Мишустин назвал улучшение жизни людей приоритетом
Правительство России будет решать задачу по улучшению жизни граждан, опираясь на новую редакцию Конституции РФ, поддержанную россиянами, заявил глава кабмина... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:56
2020-07-16T12:56
михаил мишустин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574435252_0:326:3061:2048_1400x0_80_0_0_bfe3948a9e42f2be6ada52d48e66523d.jpg
https://ria.ru/20200707/1574003089.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574435252_0:326:3061:2048_1400x0_80_0_0_bfe3948a9e42f2be6ada52d48e66523d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574435252_642:714:2420:2048_1400x0_80_0_0_0f9dceba89a39e4d28dc935f26e90dd3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574435252_802:590:2260:2048_1400x0_80_0_0_f24231b68ce3b56a2fdc7af9d149eef7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, владимир путин, общество