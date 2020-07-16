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Мишустин назвал улучшение жизни людей приоритетом
Правительство России будет решать задачу по улучшению жизни граждан, опираясь на новую редакцию Конституции РФ, поддержанную россиянами, заявил глава кабмина... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:56
михаил мишустин
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил мишустин, владимир путин, общество

Мишустин назвал улучшение жизни людей приоритетом

12:56 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство России будет решать задачу по улучшению жизни граждан, опираясь на новую редакцию Конституции РФ, поддержанную россиянами, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Начиная заседание правительства в четверг, премьер отдельно остановился на задачах, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед кабмином в ходе недавнего заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Все действия правительства должны быть направлены на улучшение жизни людей. Этим приоритетом мы руководствуемся в борьбе с распространением коронавируса и по преодолению экономических вызовов, с которыми столкнулась наша страна. Будем решать эту задачу, опираясь на обновленную редакцию конституции, которую поддержали наши граждане", - заявил Мишустин.
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