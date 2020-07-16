РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии

"У нас очень хорошее партнерство с Саудовской Аравией. В частности, мы не только обсуждаем проведение клинических испытаний фазы три вакцины в Саудовской Аравии, не только Саудовская Аравия уже купила у нас наш препарат "Авифавир", но мы также с Саудовской Аравией обсуждаем и производство российской вакцины на территории Саудовской Аравии", - сказал Дмитриев.

"Мы считаем, что Саудовская Аравия - это очень важный партнер для России. Мы видим, что у нас есть очень хорошее сотрудничество и по вакцине - это клинические испытания и возможное производство на территории Саудовской Аравии, - и по препарату. Мы готовы также обсуждать производство препарата на территории Саудовской Аравии. И по тестам - Саудовская Аравия также у нас закупила наши экспресс-тесты и активно их использует", - добавил он.