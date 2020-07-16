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РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает проведение в Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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российский фонд прямых инвестиций
саудовская аравия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, саудовская аравия, в мире

РФПИ обсуждает производство вакцины от COVID-19 в Саудовской Аравии

12:53 16.07.2020
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© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан В лаборатории
В лаборатории
© Фото : Национальная Референс лаборатория Республики Таджикистан
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает проведение в Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ Гамалеи, а также производство вакцины в этой стране, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"У нас очень хорошее партнерство с Саудовской Аравией. В частности, мы не только обсуждаем проведение клинических испытаний фазы три вакцины в Саудовской Аравии, не только Саудовская Аравия уже купила у нас наш препарат "Авифавир", но мы также с Саудовской Аравией обсуждаем и производство российской вакцины на территории Саудовской Аравии", - сказал Дмитриев.
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"Мы считаем, что Саудовская Аравия - это очень важный партнер для России. Мы видим, что у нас есть очень хорошее сотрудничество и по вакцине - это клинические испытания и возможное производство на территории Саудовской Аравии, - и по препарату. Мы готовы также обсуждать производство препарата на территории Саудовской Аравии. И по тестам - Саудовская Аравия также у нас закупила наши экспресс-тесты и активно их использует", - добавил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийСаудовская АравияВ мире
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