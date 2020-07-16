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Правительство учтет новые ориентиры при работе по нацпроектам
Правительство учтет новые ориентиры, в том числе поправки в конституцию, при работе по нацпроектам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:50
михаил мишустин
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РИА Новости
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353
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михаил мишустин, экономика

Правительство учтет новые ориентиры при работе по нацпроектам

12:50 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство учтет новые ориентиры, в том числе поправки в конституцию, при работе по нацпроектам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будем решать эту задачу, опираясь на обновленную редакцию конституции, которую поддержали наши граждане. Мы учтем новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов, с учетом их продления до 2030 года определим на перспективу и ключевые точки роста", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин подчеркнул, что нужно проработать каждое направление так, чтобы люди увидели конкретный результат и отдачу от вложенных в нацпроекты средств и ресурсов.
"Это стратегия и ответственность правительства в целом и персонально каждого министра и руководителя ведомства, в частности", - сказал премьер.
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