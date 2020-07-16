Правительство учтет новые ориентиры при работе по нацпроектам

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство учтет новые ориентиры, в том числе поправки в конституцию, при работе по нацпроектам, сообщил премьер-министр РФ Правительство учтет новые ориентиры, в том числе поправки в конституцию, при работе по нацпроектам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Будем решать эту задачу, опираясь на обновленную редакцию конституции, которую поддержали наши граждане. Мы учтем новые ориентиры при корректировке ключевых параметров национальных проектов, с учетом их продления до 2030 года определим на перспективу и ключевые точки роста", - сказал он на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул, что нужно проработать каждое направление так, чтобы люди увидели конкретный результат и отдачу от вложенных в нацпроекты средств и ресурсов.