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"МиГ" и "Сухой" вместе разработают истребитель шестого поколения
Разрабатывать боевой авиационный комплекс шестого поколения компании "МиГ" и "Сухой" будут вместе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:49
су-57
илья тарасенко
воздушно-космические силы россии
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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су-57, илья тарасенко, воздушно-космические силы россии, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность

"МиГ" и "Сухой" вместе разработают истребитель шестого поколения

12:49 16.07.2020
4039
© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31
© РИА Новости / Нина Падалко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Разрабатывать боевой авиационный комплекс шестого поколения компании "МиГ" и "Сухой" будут вместе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.
"Наши конкуренты – это американские и европейские авиапроизводители. И для поддержания уверенного лидерства в отрасли нам необходимо консолидировать лучшие компетенции, существующие сегодня в компаниях "МиГ" и "Сухой", и создать новые самолеты шестого поколения. Объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей – это колоссальная возможность сделать серьезный рывок. У зарубежных компаний таких возможностей уже нет", - сказал Тарасенко.
Отвечая на вопрос, будет ли самолет шестого поколения совместной разработкой "МиГа" и "Сухого", собеседник агентства ответил утвердительно. "Да, это будет разработка дивизиона военной авиации ОАК", - пояснил он.
В настоящее время в России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57. Первый самолет должен поступить в ВКС России в текущем году.
Илья Тарасенко был назначен на должность генерального директора компании "Сухой" в феврале текущего года решением совета директоров. Таким образом, он совмещает три должности - помимо "Сухого", Тарасенко руководит корпорацией "МиГ", а также отвечает за маркетинг и ВТС в Объединенной авиастроительной корпорации.
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Су-57Илья ТарасенкоВоздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Безопасность
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