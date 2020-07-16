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Фургал назвал "Лефортово" местом с плохой аурой
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал СИЗО "Лефортово", где его содержат под арестом, местом с плохой аурой. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:20
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Фургал назвал "Лефортово" местом с плохой аурой

12:48 16.07.2020 (обновлено: 15:20 16.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал СИЗО "Лефортово", где его содержат под арестом, местом с плохой аурой.
Об этом он говорил в перерыве судебного заседания, в котором участвовал из СИЗО по видеосвязи. Себя он при этом назвал "обезьянкой в клетке", а также пожаловался, что администрация не доставляет ему передачи.

"Сейчас всем интересно, все смотрят, чем это закончится, но пройдет немного времени и появится новый повод — и всем станет неинтересно", — добавил Фургал.

Заседание прошло в закрытом режиме. Мосгорсуд оставил губернатора под стражей.
Фургала задержали 9 июля. Его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств. По словам источника РИА Новости, речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м. Среди подозреваемых по этому делу — бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Сразу после задержания хабаровского губернатора отправили в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца. Вину Фургал не признал.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13 июля, 08:00
Особенности национального несанкционированного протеста
13353949
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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