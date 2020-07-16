Фургал назвал "Лефортово" местом с плохой аурой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал СИЗО "Лефортово", где его содержат под арестом, местом с плохой аурой.
Об этом он говорил в перерыве судебного заседания, в котором участвовал из СИЗО по видеосвязи. Себя он при этом назвал "обезьянкой в клетке", а также пожаловался, что администрация не доставляет ему передачи.
"Сейчас всем интересно, все смотрят, чем это закончится, но пройдет немного времени и появится новый повод — и всем станет неинтересно", — добавил Фургал.
Заседание прошло в закрытом режиме. Мосгорсуд оставил губернатора под стражей.
Фургала задержали 9 июля. Его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств. По словам источника РИА Новости, речь идет об убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м. Среди подозреваемых по этому делу — бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Сразу после задержания хабаровского губернатора отправили в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца. Вину Фургал не признал.
13 июля, 08:00Особенности национального несанкционированного протеста