Правительство подготовило поправки в КоАП о действиях коллекторов

"Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть. Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги, и те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления", - сказал он на заседании правительства.

"Мы подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они позволят усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий. В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов, мы наделим ее соответствующими полномочиями", - отметил Мишустин.