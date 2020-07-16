https://ria.ru/20200716/1574435752.html
Правительство подготовило поправки в КоАП о действиях коллекторов
Правительство подготовило поправки в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за недобросовестные действия коллекторов, сообщил... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:48
2020-07-16T12:48
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мишустин, общество
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Правительство подготовило поправки в кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за недобросовестные действия коллекторов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть. Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги, и те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления", - сказал он на заседании правительства.
"Мы подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они позволят усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий. В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму от 50 до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов, мы наделим ее соответствующими полномочиями", - отметил Мишустин.