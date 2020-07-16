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ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
Информация о том, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передал составляющие гостайну сведения спецслужбам Чехии, поступила от Службы внешней разведки... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:18
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
чехия
сша
происшествия
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Что за (именно) бредятину начеркали...типа“если да кабы,то во рту росли грибы ”И так далее... Этот “персонаж”Сафронов предатель!!! И будет сидеть в ТЮРЬМЕ! Авторитетнее той организации которая его обвиняет ,в России НЕТУ!!! Не уж-то я буду верить всяким там шопоголика!
40
Если данные действительно секретные, то главный вопрос в том, где они хранились и почему попали наружу.
21
7
чехия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", служба внешней разведки российской федерации (свр россии), роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, чехия, сша, происшествия

ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР

12:43 16.07.2020 (обновлено: 14:18 16.07.2020)
23467
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Информация о том, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов передал составляющие гостайну сведения спецслужбам Чехии, поступила от Службы внешней разведки РФ, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"В материалах дела также есть сведения о том, что передача секретных данных чешской спецслужбе была зафиксирована СВР, сообщение об этом было подписано их генералом", - заявил Павлов.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
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Ранее директор СВР Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос, получила ли ФСБ информацию по Сафронову от внешней разведки, заметил, что "две наши службы всегда активно сотрудничают".
Павлов добавил, что над делом Сафронова работают 10 следователей ФСБ.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинЧехияСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Что за (именно) бредятину начеркали...типа“если да кабы,то во рту росли грибы ”И так далее... Этот “персонаж”Сафронов предатель!!! И будет сидеть в ТЮРЬМЕ! Авторитетнее той организации которая его обвиняет ,в России НЕТУ!!! Не уж-то я буду верить всяким там шопоголика!
16 июля, 13:53
Aleksandr63s
3510004
Если данные действительно секретные, то главный вопрос в том, где они хранились и почему попали наружу.
16 июля, 13:13
Адам Ваксель
911028
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