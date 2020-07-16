ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР

"В материалах дела также есть сведения о том, что передача секретных данных чешской спецслужбе была зафиксирована СВР, сообщение об этом было подписано их генералом", - заявил Павлов.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.