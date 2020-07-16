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Новости Подмосковья
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Единый стиль оформления общественного транспорта утвердили в Подмосковье
Московская областная дума единый стиль оформления общественного транспорта на территории региона с 1 января 2021 года РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
московская область (подмосковье)

Единый стиль оформления общественного транспорта утвердили в Подмосковье

12:40 16.07.2020
27
© Fotolia / HalfpointПассажир в автобусе пользуется смартфоном
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
© Fotolia / Halfpoint
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московская областная дума единый стиль оформления общественного транспорта на территории региона с 1 января 2021 года
Принятие закона прошло в рамках 123-го заседания Московской областной думы в четверг. Согласно новому законодательству транспортные средства, выпускаемые на маршрут для осуществления перевозок автомобильным транспортом пассажиров и багажа, должны соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей из основного белого цвета и полос желтого и темно-серого цветов, размещенных по всей длине боковых поверхностей кузова.
"Закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
На транспортных средствах, выпускаемых на маршрут для осуществления перевозок автомобильным транспортом пассажиров и багажа, должны будут размещаться фирменное наименование перевозчика, логотип перевозчика, а также логотип общественного транспорта Московской области, выполняемый в желтом и черном цветах и включающий в себя знак бренда в виде буквы "Т" и текстовый блок, состоящий из слов "Транспорт Подмосковья".
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