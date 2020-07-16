Единый стиль оформления общественного транспорта утвердили в Подмосковье

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московская областная дума единый стиль оформления общественного транспорта на территории региона с 1 января 2021 года

Принятие закона прошло в рамках 123-го заседания Московской областной думы в четверг. Согласно новому законодательству транспортные средства, выпускаемые на маршрут для осуществления перевозок автомобильным транспортом пассажиров и багажа, должны соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей из основного белого цвета и полос желтого и темно-серого цветов, размещенных по всей длине боковых поверхностей кузова.