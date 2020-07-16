https://ria.ru/20200716/1574435158.html
Правительство выделит средства регионам на тушение пожаров
РИА Новости. Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей на субвенции регионам для тушения лесных пожаров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:40
2020-07-16T12:40
природные пожары в россии
виктория абрамченко
михаил мишустин
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, виктория абрамченко, михаил мишустин, происшествия