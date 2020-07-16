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Правительство выделит средства регионам на тушение пожаров
РИА Новости. Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей на субвенции регионам для тушения лесных пожаров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:40
природные пожары в россии
виктория абрамченко
михаил мишустин
происшествия
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353
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природные пожары в россии, виктория абрамченко, михаил мишустин, происшествия

Правительство выделит средства регионам на тушение пожаров

12:40 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РИА Новости. Правительство выделит более 2,6 миллиарда рублей на субвенции регионам для тушения лесных пожаров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня правительство выделит более 2 миллиардов 600 миллионов рублей для предоставления субвенций регионам на тушение лесных пожаров. Это крайне важная тема. Необходимо задействовать все ресурсы и возможности для максимально эффективного решения этого вопроса", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин попросил вице-премьера Викторию Абрамченко держать этот вопрос под личным контролем и подробно доложить о принимаемых мерах по ликвидации пожаров в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.
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