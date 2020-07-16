Правительство выделит средства регионам на тушение пожаров

"Сегодня правительство выделит более 2 миллиардов 600 миллионов рублей для предоставления субвенций регионам на тушение лесных пожаров. Это крайне важная тема. Необходимо задействовать все ресурсы и возможности для максимально эффективного решения этого вопроса", - сказал он на заседании правительства.