В Москве возобновляется Спартакиада промышленников "Моспром"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Соревнования Спартакиады "Моспром" среди промышленных предприятий столицы, приостановленные на период временных ограничений, возобновятся уже на этой неделе, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Отборочные туры по восьми видам спорта пройдут с 18 июля по 23 августа на различных спортивных площадках Москвы. Финал Спартакиады "Моспром" пройдет в сентябре в СК "Лужники", говорится в сообщении.

"В этом сезоне Спартакиада стартовала 14 марта, но на период временных ограничений ее пришлось приостановить. Соревнования под эгидой "Моспром" стали настоящим символом объединения столичных промышленников, и многие предприятия с радостью вернутся в ряды участников и продолжат борьбу за победу. Безусловно, на всех площадках соревнований будут соблюдены строгие меры безопасности", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова

Ранее сообщалось, что в соревнованиях Спартакиады "Моспром" в 2020 году примут участие более 3000 человек, представляющих 110 предприятий Москвы. Турниры пройдут по восьми видам спорта: хоккей, стритбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, шахматы, легкая атлетика и бокс. Официальным лицом Спартакиады в 2020 году стал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.