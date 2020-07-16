https://ria.ru/20200716/1574435072.html
В Москве возобновляется Спартакиада промышленников "Моспром"
Соревнования Спартакиады "Моспром" среди промышленных предприятий столицы, приостановленные на период временных ограничений, возобновятся уже на этой неделе,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:38
2020-07-16T12:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975367_0:198:2940:1852_1400x0_80_0_0_f2a9f91ab9bd115ae15716971b34c074.jpg
https://ria.ru/20200710/1574165327.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975367_0:198:2940:1852_1400x0_80_0_0_f2a9f91ab9bd115ae15716971b34c074.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975367_105:0:2836:2048_1400x0_80_0_0_f51072d1c78adb7b25e88a9d5d9a0828.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573975367_446:0:2494:2048_1400x0_80_0_0_83dfc00048dce6797de633711471dce2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр прохоров, москва
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Соревнования Спартакиады "Моспром" среди промышленных предприятий столицы, приостановленные на период временных ограничений, возобновятся уже на этой неделе, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отборочные туры по восьми видам спорта пройдут с 18 июля по 23 августа на различных спортивных площадках Москвы. Финал Спартакиады "Моспром" пройдет в сентябре в СК "Лужники", говорится в сообщении.
"В этом сезоне Спартакиада стартовала 14 марта, но на период временных ограничений ее пришлось приостановить. Соревнования под эгидой "Моспром" стали настоящим символом объединения столичных промышленников, и многие предприятия с радостью вернутся в ряды участников и продолжат борьбу за победу. Безусловно, на всех площадках соревнований будут соблюдены строгие меры безопасности", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова
.
Ранее сообщалось, что в соревнованиях Спартакиады "Моспром" в 2020 году примут участие более 3000 человек, представляющих 110 предприятий Москвы. Турниры пройдут по восьми видам спорта: хоккей, стритбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, шахматы, легкая атлетика и бокс. Официальным лицом Спартакиады в 2020 году стал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Спартакиада "Моспром" – это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором Спартакиады выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая Спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года.