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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200716/1574435072.html
В Москве возобновляется Спартакиада промышленников "Моспром"
Соревнования Спартакиады "Моспром" среди промышленных предприятий столицы, приостановленные на период временных ограничений, возобновятся уже на этой неделе,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр прохоров, москва

В Москве возобновляется Спартакиада промышленников "Моспром"

12:38 16.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаВид на здание Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной Москвы-реки.
Вид на здание Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной Москвы-реки.
© РИА Новости / Екатерина Штукина
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Соревнования Спартакиады "Моспром" среди промышленных предприятий столицы, приостановленные на период временных ограничений, возобновятся уже на этой неделе, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отборочные туры по восьми видам спорта пройдут с 18 июля по 23 августа на различных спортивных площадках Москвы. Финал Спартакиады "Моспром" пройдет в сентябре в СК "Лужники", говорится в сообщении.
"В этом сезоне Спартакиада стартовала 14 марта, но на период временных ограничений ее пришлось приостановить. Соревнования под эгидой "Моспром" стали настоящим символом объединения столичных промышленников, и многие предприятия с радостью вернутся в ряды участников и продолжат борьбу за победу. Безусловно, на всех площадках соревнований будут соблюдены строгие меры безопасности", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Ранее сообщалось, что в соревнованиях Спартакиады "Моспром" в 2020 году примут участие более 3000 человек, представляющих 110 предприятий Москвы. Турниры пройдут по восьми видам спорта: хоккей, стритбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, шахматы, легкая атлетика и бокс. Официальным лицом Спартакиады в 2020 году стал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Башни Московского Кремля и московский международный деловой центр Москва-Сити
10 июля, 13:16Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестклимат в Москве признан лучшим среди российских регионов
Спартакиада "Моспром" – это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором Спартакиады выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая Спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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