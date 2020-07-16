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Песков призвал помнить об уроках, которые дала Потсдамская конференция
Нужно хранить память об уроках истории, которые дала Потсдамская конференция, и в моменты, когда Россия со многими странами скатывается на низшие точки... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:38
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восточная европа, дмитрий песков, япония, берлин (город), в мире

Песков призвал помнить об уроках, которые дала Потсдамская конференция

12:38 16.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нужно хранить память об уроках истории, которые дала Потсдамская конференция, и в моменты, когда Россия со многими странами скатывается на низшие точки отношений, вспоминать об этих уроках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, значение Потсдама трудно переоценить. Трудно переоценивать значение решений, которые там принимались. И конечно, нужно хранить память об этих уроках истории, об этом опыте истории", - сказал Песков журналистам.
"И в моменты, когда мы со многими странами во многих процессах скатываемся на низшие точки наших отношений, всегда очень хорошо вспоминать о таком", - добавил он.
Третья (и последняя) конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции открылась в пригороде Берлина Потсдаме 17 июля 1945 года. Основными темами встречи были германский вопрос, утверждение границ в послевоенной Восточной Европе, решение о вступлении СССР в войну с Японией. Именно в Потсдаме была создана новая система международных отношений, важнейшие институты которой функционируют до сих пор.
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