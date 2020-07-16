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В ХМАО площадь лесных пожаров увеличилась до 11 тысяч гектаров
Более 20 лесных пожаров площадью 11 тысяч гектаров действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает полпредство на Урале. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:38
ханты-мансийский автономный округ
николай цуканов
наталья комарова
происшествия
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ханты-мансийский автономный округ
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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ханты-мансийский автономный округ, николай цуканов, наталья комарова, происшествия

В ХМАО площадь лесных пожаров увеличилась до 11 тысяч гектаров

12:38 16.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства
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Лесной пожар. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Более 20 лесных пожаров площадью 11 тысяч гектаров действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает полпредство на Урале.
В среду площадь пожаров составляла около 10 тысяч гектаров. Ситуация с природными пожарами в Югре за последние дни осложнилась, поэтому губернатору региона Наталье Комаровой пришлось вводить во вторник режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. Площадь лесов, охваченная огнем в округе, с начала пожароопасного сезона в регионе приближается к 16 тысячам гектаров. Для сравнения, год назад на середину июля площадь природных пожаров в Югре была почти в девять раз меньше.
"В настоящее время в регионе действуют 24 лесных пожара общей площадью более 11 тысяч гектаров. Они зарегистрированы на территории Кондинского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского и Березовского районов", - говорится в сообщении. Среди основных причин лесных пожаров называются грозовые разряды и нарушение людьми правил пожарной безопасности.
Лесные пожары
15 июля, 07:49
В окрестностях Якутска тушат три лесных пожара
Полпредство отмечает, что полпред Николай Цуканов держит под постоянным контролем ситуацию с природными пожарами в Уральском федеральном округе. Главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу Александр Постников регулярно докладывает полпреду о ситуации.
Главная задача, как отметил полпред - обеспечить безопасность жителей населенных пунктов, которым могут угрожать природные пожары. Цуканов поручил представителям властей добиваться стабилизации ситуации.
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Ханты-Мансийский автономный округНиколай ЦукановНаталья КомароваПроисшествия
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