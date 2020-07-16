В ХМАО площадь лесных пожаров увеличилась до 11 тысяч гектаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Более 20 лесных пожаров площадью 11 тысяч гектаров действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщает полпредство на Урале.
В среду площадь пожаров составляла около 10 тысяч гектаров. Ситуация с природными пожарами в Югре за последние дни осложнилась, поэтому губернатору региона Наталье Комаровой пришлось вводить во вторник режим ЧС регионального характера в лесах автономного округа. Площадь лесов, охваченная огнем в округе, с начала пожароопасного сезона в регионе приближается к 16 тысячам гектаров. Для сравнения, год назад на середину июля площадь природных пожаров в Югре была почти в девять раз меньше.
"В настоящее время в регионе действуют 24 лесных пожара общей площадью более 11 тысяч гектаров. Они зарегистрированы на территории Кондинского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского и Березовского районов", - говорится в сообщении. Среди основных причин лесных пожаров называются грозовые разряды и нарушение людьми правил пожарной безопасности.
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Полпредство отмечает, что полпред Николай Цуканов держит под постоянным контролем ситуацию с природными пожарами в Уральском федеральном округе. Главный федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу Александр Постников регулярно докладывает полпреду о ситуации.
Главная задача, как отметил полпред - обеспечить безопасность жителей населенных пунктов, которым могут угрожать природные пожары. Цуканов поручил представителям властей добиваться стабилизации ситуации.