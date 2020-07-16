В ХМАО площадь лесных пожаров увеличилась до 11 тысяч гектаров

"В настоящее время в регионе действуют 24 лесных пожара общей площадью более 11 тысяч гектаров. Они зарегистрированы на территории Кондинского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского и Березовского районов", - говорится в сообщении. Среди основных причин лесных пожаров называются грозовые разряды и нарушение людьми правил пожарной безопасности.