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Распространение нового коронавируса
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В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 35 тысяч, более тысячи человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:36
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, афганистан, в мире

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч

12:36 16.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 35 тысяч, более тысячи человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число случаев заражения в стране достигло 35 070, скончались 1 115 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки медики в Афганистане зарегистрировали 76 новых случаев заражения, 21 человек скончался. Отмечается, что за все время после заражения выздоровели 22 881 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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