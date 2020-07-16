В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч

По данным минздрава, общее число случаев заражения в стране достигло 35 070, скончались 1 115 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки медики в Афганистане зарегистрировали 76 новых случаев заражения, 21 человек скончался. Отмечается, что за все время после заражения выздоровели 22 881 человек.