В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 35 тысяч, более тысячи человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число случаев заражения в стране достигло 35 070, скончались 1 115 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки медики в Афганистане зарегистрировали 76 новых случаев заражения, 21 человек скончался. Отмечается, что за все время после заражения выздоровели 22 881 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.