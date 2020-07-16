В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Белгазпромбанка

"Как вы знаете, этот банк (Белгазпромбанк) работает в Белоруссии и у белорусских правоохранителей имеются определенные вопросы, связанные с воровством. По крайней мере, так об этом говорится. Это работа правоохранительных органов Белоруссии", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считает ли Кремль действия Минска в отношении Белгазпромбанка недружественными.