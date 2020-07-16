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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Белгазпромбанка
Вопрос о претензиях Минска к Белгазпромбанку находится в ведении белорусских правоохранителей, у них есть вопросы, связанные, как они говорят, с воровством,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:24
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
дмитрий песков
в мире
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353
60
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, дмитрий песков, в мире

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Белгазпромбанка

12:36 16.07.2020 (обновлено: 21:24 16.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вопрос о претензиях Минска к Белгазпромбанку находится в ведении белорусских правоохранителей, у них есть вопросы, связанные, как они говорят, с воровством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, этот банк (Белгазпромбанк) работает в Белоруссии и у белорусских правоохранителей имеются определенные вопросы, связанные с воровством. По крайней мере, так об этом говорится. Это работа правоохранительных органов Белоруссии", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не считает ли Кремль действия Минска в отношении Белгазпромбанка недружественными.

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Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкДмитрий ПесковВ мире
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