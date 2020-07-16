В Совфеде оценили идею штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей

Рязанский выразил сомнение, что нужно размер штрафа для шумных соседей нужно поднять до 50 тысяч рублей. Такая идея, по его словам, вряд ли найдет поддержку.

"Я думаю, что предельная сумма до десяти тысяч рублей вполне достаточная для такой формы наказания за содеянное", — заявил сенатор.

По словам Выборного, шумящих соседей нужно штрафовать на сумму от трех до десяти тысяч рублей, однако предлагаются суммы и до 50 тысяч рублей. Депутат отметил, что в регионах будут устанавливать собственное время тишины — это зависит от местных особенностей.