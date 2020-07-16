https://ria.ru/20200716/1574434832.html
В Совфеде оценили идею штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей
Режим тишины необходимо соблюдать, а полномочия определять его время находятся у местных органов власти, заявил RT первый зампред комитета Совфеда по социальной РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:34
2020-07-16T12:40
россия
анатолий выборный
валерий рязанский
совет федерации рф
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий выборный, валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, общество
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Режим тишины необходимо соблюдать, а полномочия определять его время находятся у местных органов власти, заявил RT
первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский
.
Также сенатор напомнил, что у каждого региона собственные правила, связанные с продолжительностью светового дня.
Рязанский выразил сомнение, что нужно размер штрафа для шумных соседей нужно поднять до 50 тысяч рублей. Такая идея, по его словам, вряд ли найдет поддержку.
"Я думаю, что предельная сумма до десяти тысяч рублей вполне достаточная для такой формы наказания за содеянное", — заявил сенатор.
Ранее депутат Госдцмы Анатолий Выборный
рассказал о возможности появления штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в домах. Осенью в Госдуме
рассмотрят проект закона, который дополнит Жилищный кодекс статьей об обязанности соблюдения ряда правил собственниками как жилых, так и нежилых помещений.
По словам Выборного, шумящих соседей нужно штрафовать на сумму от трех до десяти тысяч рублей, однако предлагаются суммы и до 50 тысяч рублей. Депутат отметил, что в регионах будут устанавливать собственное время тишины — это зависит от местных особенностей.