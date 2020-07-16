Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574434832.html
В Совфеде оценили идею штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей
Режим тишины необходимо соблюдать, а полномочия определять его время находятся у местных органов власти, заявил RT первый зампред комитета Совфеда по социальной РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:40
россия
анатолий выборный
валерий рязанский
совет федерации рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200203/1564185887.html
Уроды!!!
11
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_451:0:2459:1506_1400x0_80_0_0_64491bcd0bb23d6dbf5db1db9d00dae9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_702:0:2208:1506_1400x0_80_0_0_bfed8a1207d06b62354ba0193e653a25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анатолий выборный, валерий рязанский, совет федерации рф, госдума рф, общество

В Совфеде оценили идею штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей

12:34 16.07.2020 (обновлено: 12:40 16.07.2020)
4423
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Режим тишины необходимо соблюдать, а полномочия определять его время находятся у местных органов власти, заявил RT первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Также сенатор напомнил, что у каждого региона собственные правила, связанные с продолжительностью светового дня.
Рязанский выразил сомнение, что нужно размер штрафа для шумных соседей нужно поднять до 50 тысяч рублей. Такая идея, по его словам, вряд ли найдет поддержку.

"Я думаю, что предельная сумма до десяти тысяч рублей вполне достаточная для такой формы наказания за содеянное", — заявил сенатор.

Ранее депутат Госдцмы Анатолий Выборный рассказал о возможности появления штрафа в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в домах. Осенью в Госдуме рассмотрят проект закона, который дополнит Жилищный кодекс статьей об обязанности соблюдения ряда правил собственниками как жилых, так и нежилых помещений.
По словам Выборного, шумящих соседей нужно штрафовать на сумму от трех до десяти тысяч рублей, однако предлагаются суммы и до 50 тысяч рублей. Депутат отметил, что в регионах будут устанавливать собственное время тишины — это зависит от местных особенностей.
Смежные квартиры дома
3 февраля, 12:03
Депутат объяснила предложение ужесточить штраф за шум по ночам
21208001115
Обсудить 2
РоссияАнатолий ВыборныйВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Уроды!!!
16 июля, 13:11
Руслан Серенко
600005
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил о необходимости балансировки бюджета в кризисных условиях
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали угрозу санкций США по "Северному потоку — 2"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Евгений Пригожин
В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина
Иван Сафронов
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Белгазпромбанка
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши прокомментировал разговор пранкеров с Дудой
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал помнить об уроках, которые дала Потсдамская конференция
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о действиях правоохранительных органов в Москве
Автомобиль Ford Focus III
Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
Засуха в Краснодарском крае
В Росгидромете предупредили об аномальной жаре в пяти регионах России
Сотрудники Национальной гвардии Украины в защитных масках
В Вооруженных силах Украины выявили 11 новых случаев коронавируса
Берлин
В Германии ответили на заявления Помпео о "Северном потоке — 2"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство выделит средства регионам на тушение пожаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния