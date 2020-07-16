Песков заявил о необходимости балансировки бюджета в кризисных условиях

"Бюджетный процесс в этом году, наверное, сложнее, это всегда очень сложный процесс. Но, естественно, в этом году есть отягчающие обстоятельства в виде кризисных проявлений, в виде необходимости балансировки бюджета в таких кризисных условиях , поэтому это требует особого внимания со стороны правительства и со стороны президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему именно сейчас было решено проводить совещание и даже переносить из-за этого запланированную поездку.