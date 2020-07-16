Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574434703.html
Песков заявил о необходимости балансировки бюджета в кризисных условиях
Бюджетный процесс проходит в этом году в условиях кризисных проявлений, это требует особого внимания президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:34
россия
дмитрий песков
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_22ea3ed57ffdfd48536c340f60e1e8fa.jpg
https://ria.ru/20200716/1574419863.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_22ea3ed57ffdfd48536c340f60e1e8fa.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_dd2011b0b5f61957a9e26fe2d9e8b16b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_716:0:2764:2048_1400x0_80_0_0_4cadb86552925794b806c4013358886b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Песков заявил о необходимости балансировки бюджета в кризисных условиях

12:34 16.07.2020
1260
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бюджетный процесс проходит в этом году в условиях кризисных проявлений, это требует особого внимания президента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее он сообщил журналистам, что рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Крым была перенесена на понедельник. Вместо этого в четверг президент проведет "прикидочное совещание" по предстоящему бюджетному процессу.
"Бюджетный процесс в этом году, наверное, сложнее, это всегда очень сложный процесс. Но, естественно, в этом году есть отягчающие обстоятельства в виде кризисных проявлений, в виде необходимости балансировки бюджета в таких кризисных условиях , поэтому это требует особого внимания со стороны правительства и со стороны президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему именно сейчас было решено проводить совещание и даже переносить из-за этого запланированную поездку.
Здание министерства финансов РФ
Вчера, 08:46
СМИ: Минфин планирует ввести бюджетные правила в регионах
10410014
Обсудить 1
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде оценили идею штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали угрозу санкций США по "Северному потоку — 2"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о действиях правоохранительных органов в Москве
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Белгазпромбанка
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство учтет новые ориентиры при работе по нацпроектам
Здание министерства финансов РФ
СМИ: Минфин планирует ввести бюджетные правила в регионах
Иван Сафронов
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Евгений Пригожин
В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Президент РФ Владимир Путин
Планов по поездке Путина на Генассамблею ООН нет, заявил Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал помнить об уроках, которые дала Потсдамская конференция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния