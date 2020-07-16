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В Кремле прокомментировали угрозу санкций США по "Северному потоку — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу возможных санкций со стороны США по проекту "Северный поток 2", назвал их попыткой... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:33
майк помпео
северный поток — 2
турецкий поток
балтийское море
дмитрий песков
сша
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в мире
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майк помпео, северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, дмитрий песков, сша, украина, в мире

В Кремле прокомментировали угрозу санкций США по "Северному потоку — 2"

12:33 16.07.2020
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозу возможных санкций со стороны США по проекту "Северный поток 2", назвал их попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил в среду, что госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ "Северный поток 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.
"Это еще продолжение таких негативных проявлений, продолжение такой грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании. Это, конечно же, не что иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям", - заявил Песков журналистам, комментируя возможность санкций в отношении "Северного потока 2".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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Майк ПомпеоСеверный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореДмитрий ПесковСШАУкраинаВ мире
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