В Кремле прокомментировали угрозу санкций США по "Северному потоку — 2"

"Это еще продолжение таких негативных проявлений, продолжение такой грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании. Это, конечно же, не что иное, как продолжение недобросовестной конкуренции, попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям", - заявил Песков журналистам, комментируя возможность санкций в отношении "Северного потока 2".