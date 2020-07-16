Песков ответил на вопрос о действиях правоохранительных органов в Москве

"Я не могу назвать это перекосом. Я не знаю, является ли это перекосом. Это могут комментировать только правоохранители", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не являются ли перекосом действия правоохранительных органов на несанкционированной акции в Москве.