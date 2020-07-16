Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574434458.html
Песков ответил на вопрос о действиях правоохранительных органов в Москве
Действия правоохранителей на несанкционированных акциях в Москве нельзя назвать перекосом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:31
дмитрий песков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://ria.ru/20200716/1574433338.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_326e932c78c28e61b8ff5dbd65e23ec0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_477:0:2525:2048_1400x0_80_0_0_8be92d4395b6de1916de0f5d7936ba55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, москва, общество

Песков ответил на вопрос о действиях правоохранительных органов в Москве

12:31 16.07.2020
413
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Действия правоохранителей на несанкционированных акциях в Москве нельзя назвать перекосом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не могу назвать это перекосом. Я не знаю, является ли это перекосом. Это могут комментировать только правоохранители", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не являются ли перекосом действия правоохранительных органов на несанкционированной акции в Москве.
"Безусловно, и законы должны обеспечиваться во всех регионах одинаково, и права граждан должны обеспечиваться совершенно одинаково. Это абсолютная аксиома", - уточнил он.
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Вчера, 12:18
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
11310217
Обсудить 0
Дмитрий ПесковМоскваОбщество
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не комментируют слухи о назначении врио главы Хабаровского края
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали угрозу санкций США по "Северному потоку — 2"
Евгений Пригожин
В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде оценили идею штрафовать шумных соседей на 50 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин
Планов по поездке Путина на Генассамблею ООН нет, заявил Песков
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил о необходимости балансировки бюджета в кризисных условиях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Белгазпромбанка
Сотрудники Национальной гвардии Украины в защитных масках
В Вооруженных силах Украины выявили 11 новых случаев коронавируса
Иван Сафронов
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
В Кремле прокомментировали меру пресечения Сафронову
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков призвал помнить об уроках, которые дала Потсдамская конференция
Президент РФ Владимир Путин
Рабочую поездку Путина в Крым перенесли на понедельник
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
В Шереметьево обнаружили более 12 килограммов марихуаны в посылках из США
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния