https://ria.ru/20200716/1574434458.html
Песков ответил на вопрос о действиях правоохранительных органов в Москве
Действия правоохранителей на несанкционированных акциях в Москве нельзя назвать перекосом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:31
2020-07-16T12:31
дмитрий песков
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, москва, общество