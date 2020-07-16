Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных собственных фильмов на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после выхода, . Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных собственных фильмов на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после выхода, сообщает Bloombreg.

На первом месте оказался боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" с Крисом Хемсвортом (99 миллионов просмотров), на втором – "Птичий короб" с Сандрой Буллок (89 миллионов), на третьем – "Правосудие Спенсера" с Марком Уолбергом (85 миллионов).

Один просмотр в системе подсчетов Netflix означает, что пользователь включил фильм хотя бы на две минуты.

В десятку самых популярных также вошли "Призрачная шестерка" (83 миллиона), "Загадочное убийство" (73 миллиона), "Ирландец" (64 миллиона), "Тройная граница" (63 миллиона), "Не та девушка" (59 миллионов), "Платформа" (56 миллионов) и "Идеальное свидание" (48 миллионов).