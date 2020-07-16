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https://ria.ru/20200716/1574434293.html
Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных собственных фильмов на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после выхода, РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:22
культура
крис хемсворт
кино и сериалы
netflix
марк уолберг
сандра буллок
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574431594_0:67:1077:673_1400x0_80_0_0_a0fe4be4201300932bdc8e5aad040443.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крис хемсворт, кино и сериалы, netflix, марк уолберг, сандра буллок

Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов

13:22 16.07.2020
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© Thematic Entertainment (2020)Кадр из фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению"
Кадр из фильма Тайлер Рейк: Операция по спасению
© Thematic Entertainment (2020)
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных собственных фильмов на основе данных о количестве просмотров за первые четыре недели после выхода, сообщает Bloombreg.
На первом месте оказался боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" с Крисом Хемсвортом (99 миллионов просмотров), на втором – "Птичий короб" с Сандрой Буллок (89 миллионов), на третьем – "Правосудие Спенсера" с Марком Уолбергом (85 миллионов).
Один просмотр в системе подсчетов Netflix означает, что пользователь включил фильм хотя бы на две минуты.
В десятку самых популярных также вошли "Призрачная шестерка" (83 миллиона), "Загадочное убийство" (73 миллиона), "Ирландец" (64 миллиона), "Тройная граница" (63 миллиона), "Не та девушка" (59 миллионов), "Платформа" (56 миллионов) и "Идеальное свидание" (48 миллионов).
Все эти ленты были выпущены за последние три года, а основная часть – за последние 12 месяцев. Поскольку с начала 2019 года у Netflix прибавилось 43,6 миллиона подписчиков, каждый новый релиз потенциально имеет шансы на большее количество зрителей, чем его предшественники.
Кадр из трейлера к сериалу Эмили в Париже
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КультураКрис ХемсвортКино и сериалыNetflixМарк УолбергСандра Буллок
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