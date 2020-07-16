Планов по поездке Путина на Генассамблею ООН нет, заявил Песков

"Насколько я понимаю, это же не официальные заявления, это какие-то газетные размышления. Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется, на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к информации о том, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, получал ли президент приглашение от Трампа и планирует ли поездку туда.