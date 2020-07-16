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Планов по поездке Путина на Генассамблею ООН нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких субстантивных планов по поездке президента России Владимира Путина в Нью-Йорк на... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:29
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
дмитрий песков
владимир путин
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оон
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, генеральная ассамблея оон, дмитрий песков, владимир путин, нью-йорк (город), оон, сша, в мире

Планов по поездке Путина на Генассамблею ООН нет, заявил Песков

12:29 16.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких субстантивных планов по поездке президента России Владимира Путина в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречу с президентом США Дональдом Трампом нет.
"Насколько я понимаю, это же не официальные заявления, это какие-то газетные размышления. Никаких субстантивных планов на этот счет не имеется, на поездку в Нью-Йорк и, соответственно, на встречу с Трампом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к информации о том, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, получал ли президент приглашение от Трампа и планирует ли поездку туда.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:26
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Дональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНДмитрий ПесковВладимир ПутинНью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
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