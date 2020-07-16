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Распространение нового коронавируса
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В Вооруженных силах Украины выявили 11 новых случаев коронавируса
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 128 человек, выздоровели уже 494... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В Вооруженных силах Украины выявили 11 новых случаев коронавируса

12:28 16.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Национальной гвардии Украины в защитных масках
Сотрудники Национальной гвардии Украины в защитных масках
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 128 человек, выздоровели уже 494 человека, сообщил в четверг пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся восемь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро четверга в ВС Украины болеют 128 человек, всего за время пандемии выздоровели 494 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 467 человек.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 56 455 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 445 человек, выздоровели 28 931 человек.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
15 июля, 16:00Распространение нового коронавируса
В ВОЗ не ждут, что вакцину от COVID-19 создадут в ближайшее время
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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