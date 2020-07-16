В Вооруженных силах Украины выявили 11 новых случаев коронавируса

"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится три человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся восемь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.