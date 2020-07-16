https://ria.ru/20200716/1574434188.html
В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рестрикции США против компаний бизнесмена Евгения Пригожина, заявил, что в Кремле негативно относятся... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:28
2020-07-16T12:28
евгений пригожин
министерство финансов сша
дмитрий песков
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений пригожин, министерство финансов сша, дмитрий песков, сша, в мире