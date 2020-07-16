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В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рестрикции США против компаний бизнесмена Евгения Пригожина, заявил, что в Кремле негативно относятся... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:28
евгений пригожин
министерство финансов сша
дмитрий песков
сша
в мире
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353
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евгений пригожин, министерство финансов сша, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина

12:28 16.07.2020
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© Алексей ФилипповЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин
© Алексей Филиппов
Евгений Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рестрикции США против компаний бизнесмена Евгения Пригожина, заявил, что в Кремле негативно относятся к любым санкциям в отношении российских граждан и юрлиц.
Ранее управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в среду сообщило о внесении в санкционный список лиц и компаний, связанных с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.
"Мы любые санкции в отношении российских граждан, в отношении российских юрлиц считаем, относимся к ним чрезвычайно негативно", - заявил Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к санкциям против компаний Пригожина.
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Евгений ПригожинМинистерство финансов СШАДмитрий ПесковСШАВ мире
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