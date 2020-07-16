В Белоруссии возбудили еще два дела из-за акций протеста в Минске

"Кроме этого, следователями установлена причастность задержанных к организации и активному участию в произошедших 14 июля текущего года на территории столицы групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По уголовному делу, возбужденному ранее по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) задержанные минчане признаны подозреваемыми", - сообщили в пресс-службе.