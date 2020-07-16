В Белоруссии возбудили еще два дела из-за акций протеста в Минске

МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Возбуждено еще два уголовных дела в связи с несанкционированными акциями в Минске 14 июля, по подозрению в нанесении травм сотрудникам милиции задержаны четверо мужчин, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Ранее управление СК по Минску возбудило уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса по факту организации и активного участия в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок и сопряжены с неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.
"В ходе изучения видеоматериалов, предоставленных сотрудниками милиции, следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы.
СК отмечает, что возбуждены уголовные дела по статьям "сопротивление сотруднику органов внутренних дел" и "насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся следственные действия. Также полиция продолжает устанавливать причастных к аналогичным правонарушениям.
"Кроме этого, следователями установлена причастность задержанных к организации и активному участию в произошедших 14 июля текущего года на территории столицы групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По уголовному делу, возбужденному ранее по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) задержанные минчане признаны подозреваемыми", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что продолжается следствие и розыски. По данным ведомства, полученные медицинские документы о состоянии здоровья пострадавших милиционеров, а также видеозаписи, размещенные на различных интернет-ресурсах, изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Упомянутые уголовные дела соединены в одном производстве.
Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста после решения ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум политикам - экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико и экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Наиболее крупные акции прошли в Минске. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила в среду, что несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами Бабарико и Цепкало.