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В Белоруссии возбудили еще два дела из-за акций протеста в Минске
Возбуждено еще два уголовных дела в связи с несанкционированными акциями в Минске 14 июля, по подозрению в нанесении травм сотрудникам милиции задержаны четверо РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:27
валерий цепкало
белгазпромбанк
виктор бабарико
лидия ермошина
цик белоруссии
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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валерий цепкало, белгазпромбанк, виктор бабарико, лидия ермошина, цик белоруссии, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия

В Белоруссии возбудили еще два дела из-за акций протеста в Минске

12:27 16.07.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Акция протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Возбуждено еще два уголовных дела в связи с несанкционированными акциями в Минске 14 июля, по подозрению в нанесении травм сотрудникам милиции задержаны четверо мужчин, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Ранее управление СК по Минску возбудило уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса по факту организации и активного участия в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок и сопряжены с неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.
"В ходе изучения видеоматериалов, предоставленных сотрудниками милиции, следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы.
СК отмечает, что возбуждены уголовные дела по статьям "сопротивление сотруднику органов внутренних дел" и "насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел". Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся следственные действия. Также полиция продолжает устанавливать причастных к аналогичным правонарушениям.
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"Кроме этого, следователями установлена причастность задержанных к организации и активному участию в произошедших 14 июля текущего года на территории столицы групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По уголовному делу, возбужденному ранее по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) задержанные минчане признаны подозреваемыми", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что продолжается следствие и розыски. По данным ведомства, полученные медицинские документы о состоянии здоровья пострадавших милиционеров, а также видеозаписи, размещенные на различных интернет-ресурсах, изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Упомянутые уголовные дела соединены в одном производстве.
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Валерий ЦепкалоБелгазпромбанкВиктор БабарикоЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссия
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