Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574434069.html
Кремль опроверг данные об участии российских военных в операции в Ливии
Российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране, сообщил журналистам... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:26
вооруженные силы сша
дмитрий песков
ливия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/102676/06/1026760657_0:208:2902:1840_1400x0_80_0_0_30f3336e8a9b995df7e6e16391f3d996.jpg
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/102676/06/1026760657_0:208:2902:1840_1400x0_80_0_0_30f3336e8a9b995df7e6e16391f3d996.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/102676/06/1026760657_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_a91dc1bbd65b364e0bc224669353ae40.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/102676/06/1026760657_427:0:2475:2048_1400x0_80_0_0_428b11b037269e15710a0ed739194d10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы сша, дмитрий песков, ливия, оон, в мире

Кремль опроверг данные об участии российских военных в операции в Ливии

12:26 16.07.2020
1824
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Ливия
 Ливия
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российские военные не принимают участие в операции в Ливии, Кремлю также неизвестно об организационных группах россиян в этой стране, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что африканское командование ВС США обвинило ЧВК "Вагнер" во ввозе мин в Ливию в обход эмбарго ООН.
"Мы не располагаем информацией на этот счет. Российские военные никоим образом не принимают участие в Ливии, ни в каких процессах. Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, располагает ли Кремль информацией на этот счет.
62501022
Обсудить 0
Вооруженные силы СШАДмитрий ПесковЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Белгазпромбанка
Задержания на несанкционированной акции оппозиции в Москве
На несанкционированной акции в Москве задержали 12 детей
Сотрудник МЧС
В России за лето утонули почти 150 детей
Женщины набирают уголь в тачки в ЮАР
Южная Африка мечтает об атомной мощи, но стесняется обратиться к России
Остров Капри
Туристка рассказала, как изменился отдых в Италии после пандемии
Иван Сафронов
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
Автомобиль Ford Focus III
Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
Доминик Рааб
В Британии начали расследовать "российское вмешательство" в выборы
Шествие Бессмертного полка в Минске
Шествие "Бессмертного полка" 26 июля отменили
Продюсер Яна Рудковская
Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
Репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, в Басманном суде Москвы
Адвокат рассказал об иностранцах, причастных к делу о торговле детьми
Военнослужащие иракской армии
Иракская разведка ликвидировала высокопоставленного боевика ИГ*
Отдыхающие фотографируются на горном курорте Красная Поляна
Ресторан у самого неба, купальники, снег: чем удивляет Красная Поляна
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет международный телефонный разговор
Евгений Пригожин
В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния