Кремль опроверг данные об участии российских военных в операции в Ливии

"Мы не располагаем информацией на этот счет. Российские военные никоим образом не принимают участие в Ливии, ни в каких процессах. Нам неизвестно о каких-то организованных российских гражданах, которые могут принимать там участие", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, располагает ли Кремль информацией на этот счет.