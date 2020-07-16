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https://ria.ru/20200716/1574433865.html
В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1902
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1902, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, литва, в мире

В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1902

12:23 16.07.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1902, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
В среду сайт правительства сообщал о 1882 зараженных.
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Отмечается, что всего с начала пандемии выздоровели 1593 человека, 79 умерли.
За среду в республике провели 3749 тестов на коронавирус, за все время – 472 804.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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