В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1902

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1902, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

В среду сайт правительства сообщал о 1882 зараженных.

Отмечается, что всего с начала пандемии выздоровели 1593 человека, 79 умерли.

За среду в республике провели 3749 тестов на коронавирус, за все время – 472 804.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.