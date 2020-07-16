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Мосгорсуд признал арест Фургала законным
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:33
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
московский городской суд
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574242137.html
почему его в Москве судят? а не в Хабаровске? он же преступления в которых его обвиняют совершал на дальнем Востоке? ну там пусть его и судят. если виновен - должен отвечать! а то что его поволокли именно в Москву да еще и в Басманный суд (ставший нарицательным) позволяет однозначно говорить о том что это процесс политический, а не уголовный
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16
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, московский городской суд, хабаровский край, происшествия

Мосгорсуд признал арест Фургала законным

12:20 16.07.2020 (обновлено: 15:33 16.07.2020)
23119
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", - огласил решение судья, отклонив апелляционную жалобу адвоката Фургала, который просил освободить его из СИЗО.
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
14 июля, 16:50
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Заседание прошло в закрытом режиме.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубовой.
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но максимального наказания уже не будет.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13 июля, 08:00
Особенности национального несанкционированного протеста
39031652
Обсудить 16
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМосковский городской судХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
почему его в Москве судят? а не в Хабаровске? он же преступления в которых его обвиняют совершал на дальнем Востоке? ну там пусть его и судят. если виновен - должен отвечать! а то что его поволокли именно в Москву да еще и в Басманный суд (ставший нарицательным) позволяет однозначно говорить о том что это процесс политический, а не уголовный
16 июля, 12:43
Yerik Beissen
32100011
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