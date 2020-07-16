Мосгорсуд признал арест Фургала законным

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала , обвиняемого в организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", - огласил решение судья, отклонив апелляционную жалобу адвоката Фургала, который просил освободить его из СИЗО.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубовой.