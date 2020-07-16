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В России за лето утонули почти 150 детей
За лето в России утонули почти 150 детей, это четверть от числа всех погибших на водных объектах, сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский в ходе... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:32
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В России за лето утонули почти 150 детей

12:19 16.07.2020 (обновлено: 18:32 16.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За лето в России утонули почти 150 детей, это четверть от числа всех погибших на водных объектах, сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский в ходе видеоконференции в Госдуме.
"С 1 июня по текущий день на водных объектах погибло 148 детей. Каждый день эта цифра растет. Если брать летний период 2020 года, то детская гибель составляет 25% от общего количества погибших ", - сказал Супруновский.
По его словам, в прошлые годы этот показатель составлял "порядка 10-12%".
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15 июля, 19:50
В Омской области подросток утонул в реке, спасая двух девушек
Основные причины гибели на воде — купание в необорудованных местах и неумение плавать. В первую очередь к этому приводит невнимательность родителей, оставляющих детей без присмотра, подчеркнул Супруновский.
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Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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