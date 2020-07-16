Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200716/1574433264.html
В Кремле прокомментировали меру пресечения Сафронову
В Кремле знают Ивана Сафронова как талантливого журналиста, но меру пресечения назначает суд, в Кремле не правомочны принимать такие решения, заявил... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:18
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574428360_0:0:2989:1681_1400x0_80_0_0_5df36bf538b1d544dcb9cf5b0b0d9ef2.jpg
https://ria.ru/20200713/1574241692.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574428360_0:0:2989:1681_1400x0_80_0_0_5df36bf538b1d544dcb9cf5b0b0d9ef2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574428360_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_0ee434446b045bbb5e3723e362ba22e9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574428360_526:0:2574:2048_1400x0_80_0_0_3ef1447d96bb0d5ae85542c93bd273b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, происшествия

В Кремле прокомментировали меру пресечения Сафронову

12:18 16.07.2020
460
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Кремле знают Ивана Сафронова как талантливого журналиста, но меру пресечения назначает суд, в Кремле не правомочны принимать такие решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случаев совершенно неважно, что считают в Кремле. В Кремле не правомочны избирать меру пресечения, и не Кремль принимает решение, содержать человека под стражей или выпускать. Это решение может принять только суд", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас держать по арестом Сафронова.
Отвечая на вопрос, можно ли поручиться за Сафронова, по мнению Кремля, Песков сказал, что вопрос скорее носит эмоциональную окраску.
"Мы его хорошо знаем, мы не один год с ним вместе работали. Он работал в пуле, когда Путин был премьер-министром, потом, когда Путин опять вернулся в президентское кресло, он работал. Действительно, мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
13 июля, 08:00
Охлажденный взгляд на дело Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
1400004
Обсудить 0
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции за отмену поправок в Конституцию РФ на Пушкинской площади в Москве
Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от СВР, заявил адвокат
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после выступления на церемонии открытия Национального Собрания в Сеуле
Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи
Собака
Ученые выяснили, как стерилизация влияет на здоровье собак
Евгений Пригожин
В Кремле прокомментировали введение санкций США против Пригожина
Иван Сафронов
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
Сотрудник МЧС
В России за лето утонули почти 150 детей
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Глава МИД Польши прокомментировал разговор пранкеров с Дудой
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Мосгорсуд признал арест Фургала законным
Логотип социальной сети Twitter
Эксперт прокомментировал взлом аккаунтов в Twitter
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Суд приобщил к делу характеристику Сафронова из "Роскосмоса"
Гэйлин Джордж
Умерла актриса из сериалов "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов"
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали угрозу санкций США по "Северному потоку — 2"
Иван Сафронов
Адвоката Сафронова удалили из суда за отказ дать подписку о неразглашении
Президент РФ Владимир Путин
Рабочую поездку Путина в Крым перенесли на понедельник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:21Эксперты рассказали о резком росте спроса на онлайн-врачей в России
06:19В США ставка по ипотеке на фоне пандемии впервые в истории упала ниже 3%
06:17У берегов Папуа-Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения
06:12Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
06:10Исследование: более 14,8 млрд важных записей попали в сети из-за утечек
06:09В Белом доме объяснили санкции против Пригожина
06:04Российские военные раздали гуманитарную помощь в двух сирийских поселках
05:58Южная Корея может приступить к реформированию конституции до конца года
05:54Трутнев рассказал об ошибке в долгоиграющей ситуации в Хабаровском крае
05:48Эксперты рассказали, как скажется на курсе рубля снижение ключевой ставки
05:42Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
05:32В Венесуэле подтвердили задержание колумбийского судна с гумпомощью
05:25Историк объяснил значение Потсдамской конференции
05:01В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
04:56Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
04:44Немецкий эксперт рассказал об опасности рекламы табака для школьников
04:42Эксперты рассказали, как обезопасить свой кошелек в отпуске
04:31СМИ: запрет на въезд в США не будет касаться студентов из Европы
04:27В Липецкой области сгорел рейсовый автобус, пострадали восемь человек
04:17Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
Лента новостейМолния