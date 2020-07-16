В Кремле прокомментировали меру пресечения Сафронову

Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Кремле знают В Кремле знают Ивана Сафронова как талантливого журналиста, но меру пресечения назначает суд, в Кремле не правомочны принимать такие решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В данном случаев совершенно неважно, что считают в Кремле. В Кремле не правомочны избирать меру пресечения, и не Кремль принимает решение, содержать человека под стражей или выпускать. Это решение может принять только суд", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас держать по арестом Сафронова.

Отвечая на вопрос, можно ли поручиться за Сафронова, по мнению Кремля, Песков сказал, что вопрос скорее носит эмоциональную окраску.

"Мы его хорошо знаем, мы не один год с ним вместе работали. Он работал в пуле, когда Путин был премьер-министром, потом, когда Путин опять вернулся в президентское кресло, он работал. Действительно, мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ , советнику главы " Роскосмоса Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . Вину Сафронов не признает.