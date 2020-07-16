Ученые выяснили, как стерилизация влияет на здоровье собак

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Результаты многолетнего исследования, проведенного американскими учеными-ветеринарами, показали, что риски для здоровья собаки при стерилизации сильно зависят от породы. Работа Результаты многолетнего исследования, проведенного американскими учеными-ветеринарами, показали, что риски для здоровья собаки при стерилизации сильно зависят от породы. Работа опубликована в журнале Frontiers in Veterinary Science.

Ученые из Калифорнийского университета в Дэйвисе проанализировали данные по нескольким тысячам собак 35 пород за 15 лет наблюдений в Ветеринарно-медицинском учебном госпитале, чтобы понять, влияют ли на последствия стерилизации возраст и пол собаки.

Среди возможных последствий стерилизации они рассматривали заболевания суставов, включая дисплазию бедра и локтевого сустава, разрывы крестообразной связки черепа, а также онкологические заболевания — лимфому, гемангиосаркому или рак стенок кровеносных сосудов, опухоли тучных клеток и остеосаркому, или рак кости.

Исследователи обнаружили, что в этом породы значительно отличаются. У некоторых риск развития рака и заболеваний суставов при стерилизации или удалении яичников очень высок, у других — небольшой. Причем вероятность развития заболевания не зависит от возраста стерилизации.

"Между породами существуют огромные различия, — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования Бенджамина Харта (Benjamin Hart), профессора Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэйвисе. — Не существует одного подхода для всех, когда речь идет о рисках для здоровья и возрасте, в котором собака кастрирована. У некоторых пород развивались проблемы, у других — нет, у некоторых развились заболевания суставов, но не рак, или наоборот".

Исследователи обнаружили, что уязвимость к заболеваниям суставов связана с размером тела собаки.

"У более мелких пород нет этих проблем, в то время как у большинства более крупных пород, как правило, возникают заболевания суставов", — говорит еще один автор исследования профессор Линетт Харт (Lynette Hart).

Интересным исключением оказались представители двух гигантских пород — немецкие доги и ирландские волкодавы. У них не было заболеваний суставов при стерилизации в любом возрасте.

Исследователи также обнаружили, что уровень заболеваемости раком у маленьких собак был низким независимо от того, производилась кастрация или нет. Но и здесь нашлись исключения — у мелких бостон-терьеров и ши-тцу при стерилизации отмечалось значительное увеличение числа раковых заболеваний.

Еще одним важным выводом стало то, что пол собаки тоже иногда имеет значение.

Например, у самок бостон-терьеров, кастрированных в стандартном шестимесячном возрасте, не было повышенного риска заболеваний суставов или рака по сравнению с нетронутыми собаками, но у самцов той же породы риск оказался повышенным.

Предыдущие исследования показали, что при стерилизации или удалении яичников самки в целом больше подвержены риску развития одного или нескольких видов рака — на 5-15 процентов по сравнению с самцами.

Авторы надеются, что результаты их исследования помогут владельцам собак более взвешенно принимать решения по поводу кастрации.

"Мы думаем, что решение владельца домашнего животного должно тщательно обдумываться и приниматься после консультации с ветеринаром, а не под влиянием общественного мнения", — отмечает Бенджамин Харт.