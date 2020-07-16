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Российскую вакцину от COVID-19 протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Российскую вакцину от COVID-19 протестируют на Ближнем Востоке

12:16 16.07.2020 (обновлено: 13:29 16.07.2020)
1095
© РИА Новости / Павел Герасимов / Перейти в фотобанкМедики филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Медики филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
© РИА Новости / Павел Герасимов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Вторая фаза испытания российской вакцины будет завершена 3 августа. Соответственно, мы сразу приступим к третьей фазе испытания вакцины. При этом третья фаза будет не только в России, но и в ряде других стран. Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре", - сказал Дмитриев.
"Мы планируем вести ее (третью стадию - ред.) не только в России, но и на Ближнем Востоке, в ряде других стран", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
9220002
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