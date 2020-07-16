Российскую вакцину от COVID-19 протестируют на Ближнем Востоке

"Вторая фаза испытания российской вакцины будет завершена 3 августа. Соответственно, мы сразу приступим к третьей фазе испытания вакцины. При этом третья фаза будет не только в России, но и в ряде других стран. Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре", - сказал Дмитриев.