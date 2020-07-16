Российскую вакцину от COVID-19 протестируют на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Вторая фаза испытания российской вакцины будет завершена 3 августа. Соответственно, мы сразу приступим к третьей фазе испытания вакцины. При этом третья фаза будет не только в России, но и в ряде других стран. Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре", - сказал Дмитриев.
"Мы планируем вести ее (третью стадию - ред.) не только в России, но и на Ближнем Востоке, в ряде других стран", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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