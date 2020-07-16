https://ria.ru/20200716/1574432849.html
В Росгидромете предупредили об аномальной жаре в пяти регионах России
Жителей Алтая, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Тюменской, Оренбургской и Самарской областей ожидает аномальная жара, сообщает Росгидромет. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:14
2020-07-16T23:52
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
республика алтай
самарская область
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https://ria.ru/20200714/1574308431.html
https://ria.ru/20200716/1574423003.html
4
ханты-мансийский автономный округ
республика алтай
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574186339_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_cee2c5f339df04c7db5a5d9a434df60e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), республика алтай, самарская область