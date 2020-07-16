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В Росгидромете предупредили об аномальной жаре в пяти регионах России
Жителей Алтая, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Тюменской, Оренбургской и Самарской областей ожидает аномальная жара, сообщает Росгидромет. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T23:52
ханты-мансийский автономный округ
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
республика алтай
самарская область
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ханты-мансийский автономный округ
республика алтай
самарская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ханты-мансийский автономный округ, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), республика алтай, самарская область

В Росгидромете предупредили об аномальной жаре в пяти регионах России

12:14 16.07.2020 (обновлено: 23:52 16.07.2020)
35607
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗасуха в Краснодарском крае
Засуха в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Жителей Алтая, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Тюменской, Оренбургской и Самарской областей ожидает аномальная жара, сообщает Росгидромет.
Так, до середины следующей недели в Оренбургской области климатическая норма будет превышена более чем на девять градусов. При этом на юге Тюменской области столбики термометров поднимутся до плюс 36.
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На востоке Самарской области установится жара под плюс 40. Кроме того, с 16 по 18 июля в Ханты-Мансийском АО воздух прогреется как минимум до 33 градусов.
А большую часть территории Республики Алтай с завтрашнего дня накроет аномально жаркая погода: температура превысит плюс 30.
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1651221331
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Ханты-Мансийский автономный округФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Республика АлтайСамарская область
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