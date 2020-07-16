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Суд приобщил к делу характеристику Сафронова из "Роскосмоса"
Мосгорсуд приобщил к делу характеристики обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова из "Роскосмоса" и изданий, где он работал, сообщил РИА Новости адвокат Иван... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:13
дело советника гендиректора "роскосмоса"
иван сафронов
роскосмос
нато
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москва
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дело советника гендиректора "роскосмоса", иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

Суд приобщил к делу характеристику Сафронова из "Роскосмоса"

12:13 16.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд приобщил к делу характеристики обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова из "Роскосмоса" и изданий, где он работал, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Суд приобщил к делу характеристики из "Роскосмоса", "Ведомостей", "Коммерсанта". Также были приобщены поручительства более чем десяти человек", - сказал Павлов.
В пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости подтвердили, что характеристика на Сафронова передана защите.
"По запросу адвокатов характеристика подготовлена и предоставлена. Подписана директором департамента кадров госкорпорации "Роскосмос" Владимиром Матвейчуком", - сказали в пресс-службе.
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Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Дело советника гендиректора "Роскосмоса"Иван СафроновРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
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