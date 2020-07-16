Пермский край в 2020 году направит почти 20,5 млрд рублей на ремонт дорог

ПЕРМЬ, 16 июл – РИА Новости. Власти . Власти Пермского края планируют в 2020 году направить около 20,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт более 800 километров дорог, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Планы по развитию дорожной инфраструктуры в Пермском крае озвучил врио губернатора региона Дмитрий Махонин на очередном заседании регионального правительства. По его словам, в текущем дорожно-строительном сезоне в крае будет построено и реконструировано более 40 километров дорог, а также отремонтированы более 760 километров дорог.

"Край планирует направить на дороги рекордные 20,5 миллиардов рублей. Для примера, эта цифра в три раза больше, чем в 2016 году. В ближайшие три года на приведение в порядок дорог в Пермском крае будут направленны 65 миллиардов рублей. Это беспрецедентная сумма", - цитирует Махонина пресс-служба губернатора.

По данным министерства транспорта Пермского края, работы по дорожному строительству затронут более 800 объектов во всех территориях региона, 55 из них расположены в пределах Пермской агломерации (Пермь, Пермский район, Добрянский и Краснокамский городские округа). Как уточнили в ведомстве, объекты приводятся в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В пресс-службе губернатора добавили, что в следующем году на развитие дорожной отрасли региона планируется направить 24,4 миллиарда рублей, в том числе более 2 миллиардов рублей – из средств федерального бюджета.