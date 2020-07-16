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Пермский край в 2020 году направит почти 20,5 млрд рублей на ремонт дорог
Власти Пермского края планируют в 2020 году направить около 20,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт более 800 километров дорог, сообщает РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T12:11
дмитрий махонин
пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дмитрий махонин, пермский край

Пермский край в 2020 году направит почти 20,5 млрд рублей на ремонт дорог

12:11 16.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочие проводят ремонт дорожного покрытия
Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия
ПЕРМЬ, 16 июл – РИА Новости. Власти Пермского края планируют в 2020 году направить около 20,5 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и ремонт более 800 километров дорог, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Планы по развитию дорожной инфраструктуры в Пермском крае озвучил врио губернатора региона Дмитрий Махонин на очередном заседании регионального правительства. По его словам, в текущем дорожно-строительном сезоне в крае будет построено и реконструировано более 40 километров дорог, а также отремонтированы более 760 километров дорог.
"Край планирует направить на дороги рекордные 20,5 миллиардов рублей. Для примера, эта цифра в три раза больше, чем в 2016 году. В ближайшие три года на приведение в порядок дорог в Пермском крае будут направленны 65 миллиардов рублей. Это беспрецедентная сумма", - цитирует Махонина пресс-служба губернатора.
По данным министерства транспорта Пермского края, работы по дорожному строительству затронут более 800 объектов во всех территориях региона, 55 из них расположены в пределах Пермской агломерации (Пермь, Пермский район, Добрянский и Краснокамский городские округа). Как уточнили в ведомстве, объекты приводятся в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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В пресс-службе губернатора добавили, что в следующем году на развитие дорожной отрасли региона планируется направить 24,4 миллиарда рублей, в том числе более 2 миллиардов рублей – из средств федерального бюджета.
Ранее региональный Мминтранс сообщил о том, что согласно нацпроекту, до 2024 года в Пермском крае планируется довести до нормативного состояния до 53,6% (по сравнению с 2017годом) дорог регионального значения, в городах этот показатель должен составить до 70,6%.
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Дмитрий МахонинПермский край
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