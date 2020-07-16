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Умерла актриса из сериалов "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов"
Американская актриса и танцовщица Гэйлин Джордж скончалась в возрасте 55 лет, сообщает The Mirror со ссылкой на сестру женщины. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:49
культура
гэйлин джордж
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Умерла актриса из сериалов "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов"

12:12 16.07.2020 (обновлено: 13:49 16.07.2020)
13732
© Фото : @galyn.gorg/FacebookГэйлин Джордж
Гэйлин Джордж
© Фото : @galyn.gorg/Facebook
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американская актриса и танцовщица Гэйлин Джордж скончалась в возрасте 55 лет, сообщает The Mirror со ссылкой на сестру женщины.
Причиной стало онкологическое заболевание. Актриса умерла 14 июля — за день до 56-летия.
По словам родственников, которые объявили сбор средств на похороны, у Джордж диагностировали рак "во всем организме". Диагноз стал неожиданностью для семьи. По словам врачей, актрисе оставалось жить несколько дней.
Гэйлин Джордж сыграла множество эпизодических ролей в таких сериалах, как "Твин Пикс", "Зена — королева воинов", "Геркулес", "Остаться в живых", "Как избежать наказания за убийство", а также в фильмах "Робокоп" и "На гребне волны" и многих других.
© Фото : @galyn.gorg/FacebookГэйлин Джордж
Гэйлин Джордж
© Фото : @galyn.gorg/Facebook
Гэйлин Джордж
306141020
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КультураГэйлин ДжорджТвин ПиксСША
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