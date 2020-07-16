Умерла актриса из сериалов "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов"

Причиной стало онкологическое заболевание. Актриса умерла 14 июля — за день до 56-летия.

По словам родственников, которые объявили сбор средств на похороны, у Джордж диагностировали рак "во всем организме". Диагноз стал неожиданностью для семьи. По словам врачей, актрисе оставалось жить несколько дней.