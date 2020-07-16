Александр Дятлов: стратегия развития лесного комплекса требует доработки

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июл - РИА Новости. Архангельские депутаты считают необходимым доработать проект обновленной стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.

Документ был обсужден на заседании комитета областного собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии с участием руководителей предприятий ЛПК.

Как отметили в пресс-службе, подготовка обновленной Стратегии началась весной этого года. Цель ее разработки – создание экономики замкнутого цикла на возобновляемых лесных ресурсах. Для этого предполагается внести корректировки в уже существующую стратегию развития ЛПК до 2030 года, утвержденную правительством в сентябре 2018 года.

Как сообщил председатель комитета Александр Дятлов , ключевые направления развития отрасли включают внедрение цифровой платформы "Цифровой лес", выполнение лесохозяйственных мероприятий на принципах самоокупаемости в целях гарантированного выполнения работ по сохранению лесов, совершенствование механизма "компенсационного лесовосстановления", перевод всех торгов по предоставлению лесных ресурсов в электронную форму. Также документ предполагает совершенствование системы оплаты за использование лесов и централизацию лесоустройства.

Участники заседания сошлись во мнении, что в документе необходимо, в частности, доработать понятийный аппарат, и высказали ряд других замечаний.

"В одном из пунктов предлагается отдать все полномочия по лесоустройству государству, то есть создать в этом вопросе госмонополию, В связи с этим могут возникнуть огромные очереди и увеличатся расходы лесного бизнеса. Других вариантов мы здесь не видим. Сегодня лесоустройством занимаются коммерческие организации, но итоговые отчеты поступают в государственные структуры. Также документ регламентирует увеличение показателей получения федеральным бюджетом средств с 69 до 200 миллиардов. При этом общий доход лесного бизнеса в России – порядка 150 миллиардов, за счет чего государство хочет получить такие суммы, не прописывается", - привели в пресс-службе слова Дятлова.