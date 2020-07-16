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Архангельская область
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Александр Дятлов: стратегия развития лесного комплекса требует доработки
Архангельские депутаты считают необходимым доработать проект обновленной стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T14:40
архангельская область
александр дятлов
архангельское областное собрание депутатов
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353
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александр дятлов, архангельское областное собрание депутатов

Александр Дятлов: стратегия развития лесного комплекса требует доработки

12:14 16.07.2020 (обновлено: 14:40 16.07.2020)
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© Фото : Архангельское областное Собрание депутатовЗаседание комитета областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии
Заседание комитета областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии
© Фото : Архангельское областное Собрание депутатов
АРХАНГЕЛЬСК, 16 июл - РИА Новости. Архангельские депутаты считают необходимым доработать проект обновленной стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года, сообщает пресс-служба областного Собрания депутатов.
Документ был обсужден на заседании комитета областного собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии с участием руководителей предприятий ЛПК.
Как отметили в пресс-службе, подготовка обновленной Стратегии началась весной этого года. Цель ее разработки – создание экономики замкнутого цикла на возобновляемых лесных ресурсах. Для этого предполагается внести корректировки в уже существующую стратегию развития ЛПК до 2030 года, утвержденную правительством в сентябре 2018 года.
Как сообщил председатель комитета Александр Дятлов, ключевые направления развития отрасли включают внедрение цифровой платформы "Цифровой лес", выполнение лесохозяйственных мероприятий на принципах самоокупаемости в целях гарантированного выполнения работ по сохранению лесов, совершенствование механизма "компенсационного лесовосстановления", перевод всех торгов по предоставлению лесных ресурсов в электронную форму. Также документ предполагает совершенствование системы оплаты за использование лесов и централизацию лесоустройства.
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Участники заседания сошлись во мнении, что в документе необходимо, в частности, доработать понятийный аппарат, и высказали ряд других замечаний.
"В одном из пунктов предлагается отдать все полномочия по лесоустройству государству, то есть создать в этом вопросе госмонополию, В связи с этим могут возникнуть огромные очереди и увеличатся расходы лесного бизнеса. Других вариантов мы здесь не видим. Сегодня лесоустройством занимаются коммерческие организации, но итоговые отчеты поступают в государственные структуры. Также документ регламентирует увеличение показателей получения федеральным бюджетом средств с 69 до 200 миллиардов. При этом общий доход лесного бизнеса в России – порядка 150 миллиардов, за счет чего государство хочет получить такие суммы, не прописывается", - привели в пресс-службе слова Дятлова.
Глава комитета предложил руководителям предприятий направить свои предложения и замечания в адрес комитета, чтобы в дальнейшем отправить пакет поправок в профильный комитет Совета Федерации.
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Архангельская областьАлександр ДятловАрхангельское областное Собрание депутатов
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