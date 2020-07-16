На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 60 тысяч

"По состоянию на 16.00 (11.00 мск) 16 июля министерство здравоохранения сообщает, что общее число случаев (заражения коронавирусом – ред.) составляет 61 266", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в его Facebook-аккаунте.

За последние сутки медики зарегистрировали 2 498 новых случаев заражения инфекцией в стране. Всего с начала пандемии скончались 1 643 человека, более 21 тысячи человек выздоровели.