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Распространение нового коронавируса
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На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 60 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 60 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:59
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, воз, филиппины, в мире

На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 60 тысяч

11:59 16.07.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило 60 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 16.00 (11.00 мск) 16 июля министерство здравоохранения сообщает, что общее число случаев (заражения коронавирусом – ред.) составляет 61 266", - говорится в заявлении минздрава, опубликованном в его Facebook-аккаунте.

За последние сутки медики зарегистрировали 2 498 новых случаев заражения инфекцией в стране. Всего с начала пандемии скончались 1 643 человека, более 21 тысячи человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗФилиппиныВ мире
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