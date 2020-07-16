https://ria.ru/20200716/1574431091.html
В Шереметьево обнаружили более 12 килограммов марихуаны в посылках из США
Шереметьевские таможенники обнаружили более 12 килограммов марихуаны в посылках из США, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:54
2020-07-16T11:54
шереметьево
сша
происшествия
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3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572574502_0:63:3418:1986_1400x0_80_0_0_15262ee4ba9268975043d84cc9efc4c5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево, сша, происшествия