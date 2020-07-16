В Шереметьево обнаружили более 12 килограммов марихуаны в посылках из США

"Более 12 кг марихуаны в посылках из США выявили сотрудники Шереметьевской таможни совместно с ГУБК ФТС России и СОБР Центральной таможни. Получатели наркотиков задержаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наркотик был обнаружен при таможенном досмотре двух международных почтовых отправлений. При получении посылок оперативники задержали двух граждан России.

Возбуждено два уголовных дела по статье "Контрабанда группой лиц наркотических средств в крупном размере", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.