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В Шереметьево обнаружили более 12 килограммов марихуаны в посылках из США
Шереметьевские таможенники обнаружили более 12 килограммов марихуаны в посылках из США, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:54
шереметьево
сша
происшествия
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РИА Новости
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шереметьево, сша, происшествия

В Шереметьево обнаружили более 12 килограммов марихуаны в посылках из США

11:54 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Шереметьевские таможенники обнаружили более 12 килограммов марихуаны в посылках из США, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"Более 12 кг марихуаны в посылках из США выявили сотрудники Шереметьевской таможни совместно с ГУБК ФТС России и СОБР Центральной таможни. Получатели наркотиков задержаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наркотик был обнаружен при таможенном досмотре двух международных почтовых отправлений. При получении посылок оперативники задержали двух граждан России.
Возбуждено два уголовных дела по статье "Контрабанда группой лиц наркотических средств в крупном размере", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
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26 июня, 14:45
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ШереметьевоСШАПроисшествия
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